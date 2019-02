Primaria Capitalei anunta ca 21 februarie este data limita a depunerii dosarelor pentru "Rabla"

Ziare.

"Primaria Municipiului Bucuresti reaminteste proprietarilor de autovehicule uzate, acceptati in "Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere", ca ultima zi pentru depunerea dosarelor pentru obtinerea eco-voucherelor este 21.02.2019", transmite Primaria Capitalei.Potrivit surisei citate, participantii acceptati in program, care se regasesc in lista celor 5.000 de proprietari eligibili, publicata pe site-ul www.pmb.ro"Dosarele pentru obtinerea eco-voucherelor vor fi depuse la Centrul de Informare si Documentare pentru Relatia cu Cetatenii al Primariei Municipiului Bucuresti, din Bd. Regina Elisabeta, nr. 42, Sector 5, Bucuresti sau vor fi transmise prin posta/curierat cu confirmare de primire, pe adresa Bd. Regina Elisabeta, nr.42, sect.5, Bucuresti", mai transmit reprezentantii PMB."Eco-voucherele vor putea fi utilizate pentru a achizitiona autoturisme noi cu norme de plouare care sa asigure un nivel redus de emisii - EURO 6, non-diesel si alte mijloace de locomotie noi, non-diesel si electrice. (...) Sumele necesare implementarii programului vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului Bucuresti. Tinand cont ca traficul urban este un factor important de poluare a aerului, in Planul Integrat de Calitate a Aerului a fost prevazuta masura de limitare a circulatiei autovehiculelor poluante cu impact negativ asupra mediului manifestat prin degajarea in atmosfera a unor mari cantitati de gaze toxice si cu efect de sera", se arata in proiectul de hotarare votat anul trecut in Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Prin proiect se urmareste, in schimbul predarii spre casare a unei masini vechi, acordarea unor eco-vouchere in valoare de 9.000 de lei fiecare. Pentru inceput, vor fi acordate 5.000 de astfel de vouchere.In sursa citata se mai precizeaza ca se impune acest demers, intrucat, anul trecut, au fost scoase din circulatie mii de masini vechi.