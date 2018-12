Primaria Capitalei ar putea infiinta Clinica Metropolitana de Stomatologie

Ziare.

ASSMB va fi imputernicita sa efectueze demersurile necesare pentru identificarea si achizitia unui imobil pentru clinica, a carui suprafata construita trebuie sa fie de aproximativ 1.000 mp.In raportul de specialitate se arata ca in tara noastra serviciile medicale de sanatate orala sunt oferite in proportie de 95% prin mediu privat. Plafonul acordat unui cabinet stomatologic privat este limitat si nu acopera nevoile reale, astfel incat un medic stomatolog poate deconta servicii primare pentru cel mult cinci persoane lunar.Conform aceleiasi surse, in Romania, 75% dintre copiii cu varste cuprinse intre 6-11 ani au carii pe dintii temporari si 39% pe dintii definitivi.De asemenea, Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala "Prof. Dr. Dan Theodorescu" este singura institutie de profil din Capitala unde se poate oferi asistenta medicala stomatologica gratuita, in baza cardului national de sanatate.Potrivit raportului de specialitate, Clinica Metropolitana de Stomatologie va functiona ca ambulatoriu de zi si va avea cabinete de consultatie din domeniile ortodontie, medicina dentara preventiva, odontologie, parodontologie, sala de operatii, laborator de tehnica dentara.