Primaria Capitalei este executata silit pentru o datorie de 3,8 milioane de euro

"Solicit Guvernului sa emita un act normativ care sa prevada sistarea executarilor silite pe bugetele UAT-urilor, pe perioada starii de urgenta, avand in vedere faptul ca toate primariile din Romania isi concentreaza resursele pentru combaterea raspandirii coronavirusului.Mai mult, in acest moment activitatile generatoare de venituri, atat la nivel national cat si local, sunt reduse, iar resursele bugetare alocate Municipiului Bucuresti de la bugetul de stat sunt insuficiente.Primaria Capitalei este una din institutiile care se implica total pentru rezolvarea acestei crize de sanatate! Am alocat sume importante pentru aprovizionarea spitalelor si asigurarea protectiei personalului medical, pentru asigurarea unei mese calde pentru persoanele cele mai expuse riscului de marginalizare sociala, precum batranii de peste 65 de ani si oamenii strazii si asigurarea serviciilor edilitare (incalzire, transport public). La acestea se adauga si plata stimulentelor financiare destinate categoriilor sociale vulnerabile, care, numai pentru luna martie, sunt in valoare de peste 8 milioane de euro!", transmite primarul Gabriela Firea.Primaria Capitalei a fost instiintata vineri, 27 martie, ca este executata silit si are de platit suma de aprox 3,7 milioane de euro si 500.000 de lei, sume catre trebuie achitate in baza unei hotarari a instantei referitoare la o expropriere din anul 2010.Firea sustine ca primaria trebuie sa plateasca datorii insemnate rezultate din procese initiate cu multi ani in urma. Aceste sume vor fi achitate esalonat, insa sunt sume mari care, in aceasta perioada, sunt aproape imposibil de achitat.Potrivit deciziilor finale ale instantelor de judecata, dupa mai bine de 16 ani de la deschiderea litigiilor, bugetul Primariei Capitalei e grevat de datorii care trebuie platite catre Costica Constanda si Crestin Vasile-Teodor, se arata in comunicatul de presa.Astfel, Primaria Capitalei trebuie sa-i plateasca omului de afaceri Costica Constanda suma de peste 115 milioane de euro (pentru titlurile executorii, in bugetul pe anul 2020, a fost prevazuta suma de 100 de milioane de euro) iar lui Crestin Vasile - Teodor 22.755.415 euro.Conform legislatiei in vigoare (OG 22/2002) creantele stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor si autoritatilor publice se achita din sumele aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele acestora (...). Creantele NU se pot achita din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare, inclusiv a celor de personal, in scopul indeplinirii atributiilor si obiectivelor legale, pentru care au fost infiintate.Mai mult decat atat, avand in vedere decretul 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, autoritatile locale trebuie sa se implice activ in asigurarea serviciilor medicale, sociale, mentinerea si asigurarea unor masuri de ordine si siguranta publica etc.Totodata, conform decretului, la art. 6, s-a dispus in sarcina conducatorilor autoritatiilor publice obligatia de a respecta si de a aplica toate masurile stabilite prin prezentul decret si prin ordonantele emise de ministrul afacerilor interne.Deci rezulta faptul ca in contextul actual bugetul autoritatii publice trebuie sa ramana la dispozitia autoritatilor in aplicarea masurilor pe care starea de urgenta o impune, se mai arata in comunicatul primariei.