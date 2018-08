Primaria Capitalei explica suma alocata vacantelor in Grecia pentru pensionari

Ziare.

Astfel, PMB acuza sa suma prezentata de presa a fost calculata gresit, TVA-ul fiind mai mic decat s-a presupus, iar pretul per participant a fost "umflat" cu 15 la suta, intrucat calculul nu s-a facut la cursul euro de astazi."Suma totala a proiectului << La pas prin taramul legendar al Greciei >>, prezentata cititorilor si calculata gresit in respectivele articole, este mai mare decat cea reala, intrucat TVA-ul pentru aceste servicii este, de fapt, de 9%, si nu de 19%, asa cum au presupus autorii acestor materiale. Prin urmare valoarea totala a proiectului, inclusiv TVA, este de 1.560.000 lei, si nu de 1.707.650 lei. O alta informatie falsa, care indica intentia de a induce in eroare cititorii, se refera la cursul euro folosit in calculele autorilor, respectiv 4,5 lei/euro. Pe aceasta cale va informam ca euro a depasit pragul de 4,55 lei inca din luna martie 2017. Potrivit BNR, astazi, 1 euro este cotat la 4,6616 lei. Prin urmare, pretul/participant indicat este, in mod eronat calculat, fiind << umflat >> cu 15%, ajungand la 379 euro/participant, si nu la maxim 334 euro/participant (cu TVA inclus), asa cum este in realitate", transmite luni seara Primaria Capitalei.Institutia aminteste ca in acest pret sunt incluse, pe langa transport si cazare, si trei mese pe zi, o excursie la Muntele Olimp cu ghid turistic, o vizita la obiectivele turistice din Meteora cu ghid turistic, doua petreceri culturale si prezenta unui medic permanent.Referitor la locurile gratuite, municipalitatea arata ca acestea sunt oferite de agentie si vor fi ocupate de personalul medical si de reprezentantii Centrului pentru Seniori care vor insoti participantii in tabere si care vor coordona grupurile. Deputatul USR Nicusor Dan a transmis luni ca solicita Curtii de Conturi sa verifice modul in care Primaria Capitalei a cheltui t aproape 400.000 de euro pentru trimiterea in tabara din Grecia a 1.000 de pensionari, spunand ca exista o diferenta totala de 135.000 de euro intre pretul platit de municipalitate si pretul oferit de aceeasi firma, pentru aceeasi perioada, in aceleasi conditii.Potrivit informatiilor postate pe site-ul Centrului pentru Seniori, valoarea estimata a contractului incheiat cu SC TRAMP TRAVEL INTERNATIONAL SRL este 1.750.000 de lei fara TVA.