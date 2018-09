Primaria Capitalei face a doua rectificare bugetara in doar doua saptamani

De unde se vor taia bani

Astfel, urmeaza sa fie suplimentate bugetele de la centrul de proiecte educationale PROEDUS cu 12 milioane de lei, si la Directia Generala de Asistenta Sociala (DGASMB), cu suma de 8 milioane de lei.Au fost introduse in noul proiect de rectificare bugetara si sumele pentru implementarea proiectului de wi-fi gratuit in Bucuresti, respectiv 1 milion de lei si a fost suplimentat bugetul pentru realizarea celor patru trasee de biciclete din Capitala, cu suma totala de 22 de milioane de lei.In schimb, este redus bugetul la Administratia Fondului Imobiliar cu 10 milioane de lei.Sunt luati bani si de la Administratia Strazilor, unde recent au fost loc proteste ale angajatilor, provocate de faptul ca echipamentele lor vor fi inchiriate celorlalte institutii din subordinea municipalitatii, dar si pentru ca li s-a spus ca trebuie sa-si dea demisia pentru a fi angajati in companiile municipale, fara sa aiba aceleasi drepturi si fara ca macar sa aiba certitudinea ca va ocupa acel post.Astfel, se diminueaza bugetul cu 40 de milioane de lei, iar 3,5 milioane de lei sunt scazuti din fondul de salarii.Primaria vrea sa reduca bugetul si la Administratia Cimitirelor, cu 2 milioane de lei si cu 26,6 milioane de lei la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement (ALPAB), inclusiv in ceea ce priveste cheltuielile de personal, dar si proiectele de reparatii la barajul Tei, la podul din Parcul Tineretului si la lucrarile la instalatia de alimentare cu apa din Parcul Cismigiu.