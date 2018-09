Primaria Capitalei primeste de azi dosarele pentru aparate dentare pentru copii si ochelari pentru pensionari

cerere tip disponibila pe site-ul www.cs-mb.ro sau la sediul institutiei;

copie conforma cu originalul a actului de identitate (C.I. sau B.I.), valabil la data depunerii cererii;

copie conforma cu originalul a recomandarii medicului specialist din care sa reiasa necesitatea ochelarilor pentru beneficiar;

copie conforma cu originalul a facturii fiscale pe numele beneficiarului si a dovezii de plata (bon fiscal stampilat sau chitanta) in baza carora s-au achizitionat ochelarii de vedere, de la orice operator economic;

copie conforma cu originalul a talonului de pensie din luna anterioara depunerii cererii;

extras de cont emis de banca din care sa reiasa titularul contului si IBAN-ul, pe numele solicitantului; in cazul in care titularul contului nu este solicitantul, se va prezenta o imputernicire notariala pentru virarea sprijinului financiar in contul unui tert

sa aiba domiciliul sau resedinta in Bucuresti de minimum 5 ani;

este pensionat in conditiile legii si are nivelul pensiei cumulate mai mic decat salariul minim net pe economie (1.162 lei);

beneficiarul are cel putin 50 de ani impliniti;

ochelarii sunt achizitionati de la orice operator economic, incepand cu 2 august, data intrarii in vigoare a hotararii CGMB nr. 382/2018;

ochelarii sunt achizitionati in baza unei recomandari de la medicul specialist, potrivit PMB.

Dosarele pentru aparatele ortodontice destinate elevilor

domiciliul stabil sau viza de resedinta in Bucuresti;

consimtamantul tutorelui sau reprezentantului legal al copilului privind aplicarea unui aparat ortodontic;

recomandarea privind necesitatea aplicarii unui aparat ortodontic - document tip eliberat de un medic specialist/primar in specializarea ortodontie si ortopedie dento-faciala din cadrul Ambulatorului de Specialitate al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala "Prof. dr. Dan Theodorescu".

Ziare.

com

Proiectul "Lumina ochilor, cea mai importanta. Ochelari pentru varsta a treia" este demarat de PMB prin Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti (CSMB).Dosarele vor putea fi depuse la punctul de lucru al CSMB din Drumul Taberei, incepand de luni, 17 septembrie, a anuntat PMB intr-un comunicat."Doresc sa subliniez ca nu sunt locuri limitate, iar toti aceia care indeplinesc conditiile prevazute de regulamentul proiectului se pot incadra in program", a declarat primarul general, Gabriela Firea.Conform regulamentului, suma respectiva va fi achitata o singura data unui beneficiar in termen de 45 de zile de la depunerea dosarului, la punctul de lucru situat pe bd. 1 Mai nr. 28 (cartier Drumul Taberei) sector 6 (mijloace de transport in comun: troleibuze: 69, 90, 93 / autobuze: 126 - statia RATB "Drumetul"), dupa programul: luni - joi, intre orele 9:00 - 15:00.Dosarul trebuie sa contina urmatoarele documente:Beneficiarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:Un proiect de hotarare care a fost adoptat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) din 14 iunie prevede ca elevii cu varste cuprinse intre 7 si 16 ani din Capitala vor beneficia de un sprijin financiar in valoare de 750 de lei pentru aplicarea unui aparat ortodontic.In situatia in care un beneficiar are indicatie pentru ambele arcade (inferioara si superioara), acestuia i se vor deconta 1.500 de lei.Perioada de derulare a proiectului va fi intervalul 17 septembrie 2018 - 17 septembrie 2019.Regulamentul de aplicare a hotararii CGMB va fi publicat pe site-ul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) pana la data de 17 septembrie 2018, iar dosarele vor putea fi depuse incepand cu aceasta data.In vederea implementarii proiectului, se va desemna printr-o decizie a directorului general al ASSMB o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP), care va verifica eligibilitatea si va intocmi decizia de aprobare.UIP va transmite Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu dosarele aprobate.Solicitantul se va prezenta cu decizia de aprobare la Compartimentul de Ortodontie si Ortopedie Dento-Faciala al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu pentru programare, a precizat PMB.Potrivit sursei citate, pentru implementarea proiectului, PMB, prin ASSMB, va incheia un contract de prestari servicii pentru aplicarea aparatelor ortodontice cu Spitalul "Prof. Dr. Dan Theodorescu".ASSMB administreaza 133 de cabinete stomatologice scolare, mentioneaza PMB.Potrivit proiectului adoptat pe 14 iunie, criteriile de eligibilitate ale unui elev sunt: