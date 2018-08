Primaria Capitalei va angaja tineri din centrele de plasament in institutiile de stat

Ziare.

"In vederea incluziunii sociale si profesionale, tinerilor aflati in situatii de vulnerabilitate au nevoie de atentie deosebita si masuri sporite de protectie sociala.O astfel de categorie o reprezinta tinerii institutionalizati care, la implinirea varstei de 18 ani, parasesc sistemul de ocrotire si care, din cauza lipsei sprijinului familiei, risca sa fie marginalizati. (...) Cea mai mare problema pe care o intampina acesti tineri este gasirea unei locuinte si a unui loc de munca ce le perite inceputul unui trai independent", se precizeaza in proiectul de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Potrivit sursei citate, grupul tinta al proiectului este constituit din tinerii care sunt sau urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie a copilului de pe raza Capitalei. Tinerii trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 17 si 27 de ani.In prima etapa a proiectului, tanarul se prezinta cu documentele necesare la Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti (DGASMB) si este indrumat si consiliat vocational de catre specialisti. Apoi, DGASMB incheie protocoale de colaborare cu toate companiile de stat de la care se primesc, lunar, situatiile privind locurile vacante.In urmatoarea etapa, tanarul este indrumat catre unul din locurile vacante, pentru angajare, in functie de optiunile sale si de aptitudini, arata proiectul Primariei.DGAMB va acoperi costurile necesare obtinerii adeverintelor necesare la angajare. Dupa ce tanarul este incadrat, va fi monitorizat timp de sase luni si va fi propus pentru a primi o locuinta de serviciu pe perioada ocuparii respectivului loc de munca.