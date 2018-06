Primaria Capitalei va reabilita cladirea Universitatii din Bucuresti cu peste 17 milioane de euro

Ziare.

Propunerea din CGMB vine dupa ce universitatea a solicitat sprijin din partea primariei, in conditiile in care suma necesara pentru reabilitarea fatadei, invelitorii si amenajarilor conexe in curtea interioara reprezinta aproximativ 25% din bugetul pe anul in curs.Costul lucrarilor de interventie este suportat, potrivit legislatiei, in proportie de 50% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale sau centrale sub forma de grant, iar restul de 50% din fondul de reparatii.Potrivit adresei UB transmisa municipalitatii, suma necesara pentru reabilitarea fatadelor, a invelitorii si a amenajarilor conexe din curtea interioara se ridica la peste 83,63 de milioane de lei (la aceasta suma se adauga 1,36 de milioane pentru proiectare, suma platita oricum de Universitate).Universitatea, care are in jur de 31.000 de studenti, spune ca sumele de care dispune sunt folosite, in principal, pentru "desfasurarea in bune conditii a activitatii didactice si de cercetare stiintifica ale profesorilor si studentilor"."Dar sunt multe imobile ale institutiei noastre unde isi desfasoara activitatea studenti, unele dintre ele de patrimoniu, precum Palatul Universitatii din Bucuresti, care necesita reabilitari, interventii, ce trebuie sa se faca intr-un timp rezonabil, pentru ca acestea sa nu suporte deteriorari grave, iar sumele alocate in acest scop de la Ministerul Educatiei ori cele din venituri proprii, cu o asemenea destinatie, sunt insuficiente", spun reprezentantii UB.Ei mai precizeaza ca, daca va fi reabilitata si curtea interioara, vor fi puse in valoare "vestigiile arhitecturale descoperite aici", care dateaza din secolul al XVII-lea si, astfel, va fi sporit interesul turistic.Universitatea Bucuresti, inalta de sase etaje, construita in stil neoclasic pe fostul amplasament al Manastirii Sfantul Sava, este cea mai mare universitate din Romania. Constructia sa a inceput in octombrie 1857, dupa planurile arhitectului Alexandru Orascu, fiind finalizata in decembrie 1869.Corpurile laterale ale palatului au fost ridicate mai tarziu, intre anii 1912 si 1926, dupa planurile arhitectului Nicolae Ghica - Budesti.Cladirea Universitatii gazduieste cateva dintre facultatile UB, precum Facultatea de Geografie, cea de Matematica si Informatica, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, Facutlatea de Istorie, precum si laboratoarele acestora.