Primaria Capitalei vrea sa dea 750 de lei pentru fiecare copil intre 7 si 16 ani care are nevoie de aparat ortodontic

Ziare.

com

Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va discuta in sedinta din 14 iunie un proiect care prevede acordarea de consultatii stomatologice si alocarea de bani pentru aplicarea de aparate ortodontice elevilor din scolile bucurestene. Conform proiectului, de aceste facilitati a urma sa beneficeze elevii din scolile din Bucuresti cu varste cuprinse intre 7 si 16 ani.Acestia ar urma sa primeasca un sprijin financiar de 750 de lei pentru aplicarea unui aparat ortodontic, iar pentru copiii care au nevoie de proteze ortodontice pe ambele arcade suma este dubla. Banii vor fi alocati la recomandarea unui medic specialist sau primar ortodont, iar aplicarea aparatului ortodontic se va face la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala "Prof. Dr. Dan Theodorescu", prin care se deruleaza proiectul.Bugetul alocat proiectului este de aproape 200.000 de euro, respectiv 925.500 de lei. Proiectul va fi implementat in perioada 17 septembrie 2018 - 17 septembrie 2019 si a fost inclus pe ordinea de zi a CGMB dupa ce a fost propus in cadrul campaniei "Propune pentru Bucuresti!".Documentele anexate proiectului CGMB arata ca un studiu national realizat in anul 2013, care a inclus 6.786 de elevi din sapte orase din Romania, inclusiv Bucurestiul, arata ca la copiii cu varste intre 6 si 11 ani peste 75% dintre dintii temporari si 39% dintre dintii definitivi sunt afectati de carii.Acelasi documente invoca un studiu realizat in perioada aprilie-mai 2013 in sapte orase din Romania care arata ca 56% dintre elevii cu varste de pana la 13 ani care au luat parte la acest studiu au nevoie de tratament ortodontic, dintre cele sapte orase care au participat la studiu Bucurestiul aflandu-se pe primul loc in ceea ce priveste numarul elevilor cu necesitate mare de tratament ortodontic.Initial, proiectul propus Primariei prevedea doar campanii si consultatii medicale gratuite pentru copii si elevi si un buget de 30.000 de euro, proiectul fiind ulterior modificat si denumit "Consultatii stomatologice si aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul Bucuresti" iar bugetul alocat fiind majorat la 199.943 euro, aproape de nivelul maxim (200.000 de euro) alocat fiecaruia dintre cele 20 de proiecte propuse de cetateni.