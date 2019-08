Primaria Caracal are zeci de camere de supraveghere, dar nu le-a montat pe strazi. Explicatia edilului PSD

Ziare.

48 de camere video au fost cumparate inca din decembrie 2018, asa cum insusi primarul PDS Liviu Radu recunoaste, insa nu au fost montate din lipsa de bani."Camerele au fost cumparate pe 22 decembrie, cu fonduri de la Consiliul Judetean, au fost platite in aprilie, deci am intrat in posesia lor in primavara, am vrut pe urma sa le amplasam, dar montajul depasea limita noastra bugetara.. Au existat in discutie din 2017, dar nu am gasit bani, costau cam 7 miliarde lei vechi (700.000 RON), e vorba si de fibra optica, de studiu de fezabilitate etc.Acum suntem in procedura de licitatie pentru montaj, cam intr-o luna si jumatate se vor monta", a mai spus primarul orasului Caracal la Realitatea TV.Pentru instalarea sistemului, ar mai necesari inca aproximativ 140.000 de lei, potrivit TVR.Un sistem de monitorizare in Caracal, care sa ofere informatii despre toate masinile care tranziteaza orasul, a fost cerut inclusiv de SRI si reprezentantii bazei NATO de la Deveselu inca din anul 2016, adauga televiziunea publica.Si evident ca si localnicii s-ar simti in siguranta daca orasul ar fi monitorizat video.Fara un sistem de monitorizare al primariei, singurele imagini cu Gheorghe Dinca au fost surprinse de camere de supraveghere instalate de diverse firme din oras.