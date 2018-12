Primaria care da 14.000 de euro pe stilouri de lux, pentru a marca Mica Unire

Ziare.

Primaria Focsani a inceput pregatirile pentru ceremoniile dedicate Micii Uniri care vor avea loc pe 24 ianuarie, anul viitor, iar reprezentantii municipalitatii au decis sa suplimenteze bugetul evenimentului cu 50.000 de lei, pana la 250.000 de lei.Printre lucrurile care vor fi achizitionate cu acesti bani se afla 160 de stilouri in editie limitata, care vor fi oferite sub forma de cadou unor participanti la ceremonii.Primaria Focsani vrea sa comande o editie limitata de stilouri de lux care vor reproduce stiloul folosit de domnitorul Al.I.Cuza in 1859, cand a semnat documentul care a consfintit unirea Moldovei si a Tarii Romanesti.In total, vor fi comandate 160 de stilouri, deoarece pe 24 ianuarie 2019 se vor implini 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane.Reprezentantii autoritatilor locale spun ca obiectele vor fi daruite unor personalitatii, numele acestora urmand sa fie alese de primarie."Se implinesc 160 de ani de la Mica Unire si vrem ca lucrurile sa fie memorabile. Printre obiectele care vor fi achizitionate sunt 160 de stilouri, se doreste o editie limitata.Obiectele deosebite vor fi date unor oameni deosebiti, personalitati, persoane care au facut ceva pentru judet. Fiind vorba despre o editie limitata, stilourile nu sunt ieftine, va costa in jur de 400 de lei bucata", a declarat purtatorul de cuvant al Primariei Focsani, Madalina Serbanut.Pentru achizitia de stilouri, Primaria Focsani va cheltui intre 60.000 si 70.000 de lei. Alte sume vor fi alocate pentru cumpararea de steaguri si fulare tricolore, cocarde si diverse materiale promotionale.De asemenea, o mare parte din buget va fi folosita pentru cazarea si masa oaspetilor, pentru dineul oficial, pentru un simpozion si pentru ceremoniile stradale.