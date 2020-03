Primaria Leresti (Arges) s-a miscat repede: Toate magazinele primesc comenzi telefonic si livreaza la domiciliu

Ziare.

Masura a fost luata dupa ce a intrat in vigoare a treia ordonanta militara, prin care s-au introdus cele mai aspre restrictii de circulatie, varstnicii avand voie sa iasa din case doar doua ore pe zi."Ne-am gandit mult si am luat legatura cu magazinele de pe raza comunei Leresti.si le vom sprijini sa isi poata face cumparaturile de la domiciliu.Magazinele din Leresti au raspuns pozitiv siAstfel, se va face comert cu amanuntul cu livrare la domiciliu,. Persoanele care vor livra indeplinesc conditiile de prevenire a coronavirusului, respectand toate masurile de igiena si protectie", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Primariei Leresti.In plus, conducerea primariei face apel la localnici "pentru a identifica persoanele care nu au cum sa apeleze la magazine sau la cunostinte pentru a le trimite la cumparaturi". De asemenea, toate persoanele care pot ajuta la distribuirea produselor alimentare pentru cei care au peste 65 de ani "sunt binevenite sa ne ajute cu livrarile la domiciliu".Postarea se incheie cu numerele de telefon la care pot fi contactate magazinele care au acceptat comenzile indirecte si livrarea produselor la domiciliu.C.B.