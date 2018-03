"Primaria Nadlac trebuie sa dea 4 milioane de lei inapoi la UE pentru un campus scolar nefinalizat".

Ziare.

Lucrarile la campus au inceput in urma cu 11 ani si sunt blocate de peste doi ani, in conditiile in care administratia locala plateste chirie 400.000 de lei pe an pentru cladiri in care functioneaza scoli si care apartin unor culte religioase.Primarul orasului Nadlac, Ioan Marginean, a declarat, luni, ca proiectul de construire a campusului scolar din localitate, inceput in 2007,, in conditiile in care finantarea europeana a fost pierduta, iar inConstruirea campusului pentru Grupul Scolar "J. G. Tajovsky" Nadlac a avut initial finantare de la Ministerului Educatiei, respectiv 38 de milioane de lei.Termenul de finalizare a proiectului era 2010, dar in 2008 lucrarile au fost oprite de Guvern pe fondul crizei economice. In acel moment, stadiul executiei lucrarilor era de numai 30%, adica fusesera ridicate cateva fundatii si pereti.Dupa sase ani in care santierul a fost blocat, reprezentantii Primariei Nadlac si ai Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au semnat, in urma. Suma nerambursabila obtinuta prin Programul Operational Regional (POR) a fost de 27,1 milioane de lei, diferenta pana la 34 de milioane, suma totala necesara, fiind acoperita de Guvern si bugetul local.Acesta era cel mai mare proiect de infrastructura scolara din vestul tarii si urma sa fie finalizat in decembrie 2015. La termenul limita, insa,, astfel ca finantarea europeana a fost pierduta.Pana la acel moment,, din care. Restul finantarii, de 22 de milioane de lei, a fost pierdut.Primarul a acuzat constructorii ca nu au respectat termenele, insa cei cinci milioane de lei obtinuti prin POR trebuie restituti de administratia locala."La sfarsitul anului trecut am platit deja 1.250.000 de lei Ministerului Dezvoltarii, pentru ca in urma unor verificari la proiect s-a aplicat o corectie financiara. Au fost descoperite nereguli in documentatie si s-a aplicat un fel de amenda. In acest moment mai trebuie sa restituim aproape patru milioane de lei, in conditiile in care bugetul orasului in 2018 este de numai 9,9 milioane de lei, cu peste trei milioane mai mic decat anul trecut.Singura noastra speranta este ca se va aproba o esalonare, pentru ca altfel nu avem de unde scoate acesti bani. Eventual va trebui sa facem un imprumut, daca nu se aproba esalonarea", a declarat primarul.Edilul spune ca nici nu se mai pune problema reluarii lucrarilor la campus, pentru ca singura posibilitate legala de finantare in acest moment este cea din bugetul local, care nu poate sustine investitiile."Ca sa incercam accesarea de fonduri europene pentru finalizarea proiectului ar trebui sa platim inainte datoria de patru milioane de lei, ceea ce ne este imposibil", a spus Ioan Marginean.Administratia loala considera ca in cel mai bun caz santierul poate fi deblocat peste cativa ani, dar chiar si atunci doar pentru a se finaliza lucrarile prioritare, respectiv amenajarea salilor de cursuri."Pentru a termina tot campusul ne-ar trebui 25 de milioane de lei, de aceea, noi speram sa putem relua macar lucrarile la imobilul in care se vor tine cursuri, pentru a muta elevii din cladirile pentru care platim acum chirie. Dar chiar si asta va fi posibil doar daca obtinem fonduri europene sau de la Guvern", a adaugat Marginean.Campusul este necesar in conditiile in care in orasul Nadlac, care are 8.000 de locuitori Conform proiectului inceput in 2007, pe un teren de trei hectare urmau sa fie construite doua cladiri cu un total de 48 de sali pentru cursuri, un camin-internat cu o capacitate de 300 de locuri, o cantina, un imobil cu 15 garsoniere destinate cadrelor didactice, un spatiu multifunctional destinat organizarii de ateliere de lucru, concursuri, activitati de lectura si vizionarii de filme documentare, o sala de sport si o baza sportiva.Ulterior, Consiliul Local Nadlac a aprobat reproiectarea campusului, prin reducerea dimensiunilor. Astfel, unele cladiri nu vor mai fi construite, cum ar fi cantina, in timp ce caminul va fi redus de la o capacitate de 300 de locuri la una de 200 de locuri.Peste o mie de elevi din Nadlac ar beneficia de investitie, daca va fi finalizata, insa administratia locala, condusa de un primar al coalitiei de guvernare (ALDE), nu a primit in ultimul an un raspuns favorabil la solicitarile de sprijin financiar adresate Guvernului.