Primaria Sector 6 da peste 1,2 milioane de lei pentru servicii de supraveghere a executiei unor lucrari

Astfel, potrivit anuntului publicat pe platforma SEAP, Primaria Sector 6 urmeaza sa cumpere servicii de supraveghere a executiei lucrarilor prin diriginte de santier in cadrul "Programului de Eficienta Energetica a Cladirilor Publice din Sectorul 6", program ce are ca obiectiv general constructia a opt cladiri cu destinatia afterschool sau gradinita.Serviciile de supraveghere mentionate in anuntul de licitatie sunt necesare pentru urmatoarele opt obiective: "Construire corp gradinita in incinta Gradinitei nr. 274; Construire corp gradinita in incinta cartierului ANL Brancusi; Construire corp gradinita in incinta scolii Sfintii Constantin si Elena; Construire after school in incinta Scolii nr. 193; Construire after school in incinta Scolii Gimnaziale Sfantul Andrei; Construire after shool in incinta Scolii nr.117; Construire after shool in incinta Scolii nr.197; Construire after shool in incinta Scolii nr.156".Licitatia este deschisa, durata contractului este de 36 de luni, iar ofertele pot fi depuse pana pe 27 februarie, ora 15:00, potrivit anuntului publicat pe SEAP.Valoarea totala estimata a serviciilor de supraveghere a lucrarilor de executie prin diriginte de santier este de 1.214.952,60 de lei, fara TVA, si este compusa din valoarea alocata la nivelul Devizului General pentru fiecare obiectiv in parte."Activitatile contractului includ prestarea serviciilor de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor si in perioada de garantie (cinci ani de la receptia la terminarea lucrarilor) pana la semnarea procesului verbal de receptie finala", se precizeaza in anunt.Printre activitatile pe care prestatorul urmeaza sa le aiba se numara elaborarea si transmiterea de notificari catre proiectant referitoare la aparitia unei situatii neprevazute; verificarea unor documente, verifica corectitudinea coordonarii de catre executant si urmareste respectarea programului.Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-pret.Finantarea se face din fonduri bugetare.