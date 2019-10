Primaria Sectorului 1 da 5 milioane de euro pentru un sistem de inchiriere biciclete. Specialistii spun ca e un tun financiar

Ziare.

Conform proiectului, cu cei 5,4 milioane de euro se vor construi 44 de statii inteligente de predare si preluare a bicicletelor; se vor achizitiona 390 de biciclete inteligente mecanice si inca 15 tricilete pentru seniori si 15 triciclete pentru persoane cu dizabilitati.Initiatorii proiectului sustin ca, "in prezent, in Sectorul 1 sunt necesare masuri sustinute de fluidizare a traficului rutier si de decongestionare a strazilor secundare de masinile parcate in spatii neautorizate.Comisia Europeana, prin politicile de coeziune, prevede acordarea unei atentii sporite dezvoltarii urbane durabile, inclusiv prin dezvoltarea unor sisteme de transport care respecta mediul, cu emisii scazute de dioxid de carbon si promovarea unei mobilitati urbane durabile".Ei mai spun ca "proiectul retelelor de statii self-service de inchiriere de biciclete are ca scop principal utilizarea bicicletei ca o alternativa la alte mijloace de transport poluante, o alternativa ecologica privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon".In timpul sedintei de consiliu, proiectul a fost contestat de mai multi consilieri, dar si de reprezentanti ai unor ONG-uri. Claudia Florescu, reprezentant al Grupului de initiativa civica Kiseleff, a luat cuvantul in timpul sedintei."De ce nu poate trece el prin procedura legala si fireasca de dezbatere publica? Daca avem si noi cetatenii ceva de spus despre acest proiect? Este, totusi, o investitie de 5 milioane de euro, atata vreme cat infrastructura nu exista", a declarat aceasta.Si reprezentantii Optar.ro spun ca acest proiect este in neregula din foarte multe motive, printre care faptul ca nu respecta Planul de mobilitate urbana durabila PMUD Bucuresti/Ilfov si ca s-a votat fara dezbatere."Orice specialist in mobilitate urbana care aude ca se doreste implementarea unui sistem de bike-sharing in Sectorul 1 ar trebui sa spuna, fara sa mai deschida documentele: este o mare prostie! Totusi, am deschis studiul de fezabilitate, deoarece am vrut sa aflu cum s-a ajuns ca un proiect atat de prost sa fie pus pe lista de proiecte a consilierilor locali ai Sectorului 1.Pana la pagina 3 a studiului totul era corect; se spune negru pe alb ca 'abordarea strategica in planificarea transportului urban se realizeaza pe baza principiilor integrarii (...)'.Dupa aceasta fraza, in mod firesc, Studiul de fezabilitate ar trebuit sa concluzioneze:'Sectorul 1 nu isi poate face un sistem de bike sharing, deoarece nu este respectat principiul integrarii'.Totusi, autorii documentului continua... La paginile 4-5 afirma ca 'obiectivele Studiului de Fezabilitate sunt corelate cu obiectivele documentelor strategice existente la nivelul municipiului, la nivel judetean, regional, national si european, dupa cum urmeaza: Planul de Mobilitate Urbana Durabila a Regiunii Bucuresti-Ilfov'.Mai mult... documentul pomeneste chiar de fisa D-4 din PMUD (pagina 545)Cu toate acestea... se ignora toate detaliile tehnice adoptate de PMB! Adica este ignorata densitatea statiilor, numarul de biciclete raportat la locuitori, densitatea in zona centrala etc.Din acest moment, adica de la paginile 4-5, intreg studiul de fezabilitate este in afara legii, deoarece Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti-Ilfov (care este act normativ) este obligatoriu de respectat de primariile de sector!", transmit cei de la Optar.Ro Practic, spun ei, faptul ca un studiu de fezabilitate nu ofera nici macar informatiile publice din PMUD, "cu care spune de altfel ca este 'corelat', demonstreaza faptul ca autorii au dorit introducerea unor date false care sa dea senzatia necesitatii realizarii investitiei". In aceste conditii, Optar.Ro sustine ca acest proiect reprezinta, de fapt, un tun financiar."Cu o suma mult mai mica, Sectorul 1 ar fi reusit sa faca mai multa infrastructura pentru biciclete decat exista in acest moment in tot Bucurestiul. Dar, v-ati prins deja... scopul e doar cheltuirea unor bani, nu rezolvarea unei probleme", au adaugat ei.Proiectul este contestat si de Anton Cupcea, membru USR Sector 1."Pe langa faptul evident ca acesti bani puteau fi folositi mai bine (scolile din Sectorul 1 nu au avize ISU, nu mai vorbesc de dotari in laboratoare sau macar WC-uri curate), raul facut este mai adanc.In Sectorul 1 exista cel putin 7 firme private de inchiriat biciclete si trotinete, pe langa multe magazine mici pentru vanzarea bicicletelor si a componentelor lor, si mici ateliere de reparatii. Toate aceste mici business-uri vor fi afectate de intrarea in piata a unui elefant. Toate aceste business-uri vor trebui sa suporte concurenta neloiala a statului. Unele vor muri, altele vor fi nevoite sa reduca personalul. In loc de angajati si antreprenori, vom avea someri.In loc de initiativa, competitie corecta, progres, in loc de servicii bune si diverse, vom avea un monopol de stat", a scris Cupcea pe Facebook A.G.