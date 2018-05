Primaria Sectorului 1 da aproape un milion de euro pentru refacerea unui monument istoric din...Chisinau

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri, Primaria Sectorului 1 va aloca 920.000 de euro pentru reconstructia scarii de granit din cel mai important parc al Chisinaului, Parcul Valea Morilor.In acest sens, primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, si primarul general interimar al Chisinaului, Ruslan Codreanu, si pretorul Sectorului Centru, Pavel Rusu, au semnat un acord cadru de finantare a proiectului "Reconstructia Lacului de Acumulare Valea Morilor - etapa Reconstructiei scarii de granit".Banii vor fi folositi pentru reconstructia scarii de granit, care este punctul de legatura cu alte monumente istorice din parc, cum ar fi monumentul ridicat in memoria interpretilor Doina si Ion Aldea-Teodorovici."Voi sustine atat strangerea legaturilor culturale pentru pastrarea identitatii nationale, cat si proiecte esentiale pentru dezvoltarea Basarabiei. Doresc sa multumesc Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea in unanimitate a acestui proiect important pentru cetatenii Municipiului Chisinau", a declarat primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.Primarul general interimar al Chisinaului a transmis multumiri pentru ajutorul acordat din banii locuitorilor Sectorului 1."Imi exprim recunostinta din partea mea si a locuitorilor orasului Chisinau pentru ajutorul acordat de Primaria Sectorului 1 in refacerea scarii de granit din parcul Valea Morilor. Acesta este tranzitat zilnic de mii de persoane de toate varstele, fiind una dintre cele mai importante zone de agrement a orasului nostru.Ne angajam sa fim un partener credibil si sa implementam intocmai proiectul de refacere a scarii de granit", a afirmat Ruslan Codreanu.A.G.