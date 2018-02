Primaria Sectorului 1 nu da, deocamdata, inca 10 milioane pentru Catedrala. Tudorache nu renunta: Nu o facem astazi, dar o facem cat de curand

Ziare.

Dar asta nu inseamna ca nu se va acorda ajutorul, pentru ca edilul Dan Tudorache a anuntat ca nu renunta la proiect."Eu sunt de acord si consilierii locali PSD sunt de acord sa dam o suma de bani pentru catedrala. Nu o sa o facem astazi, dar cu siguranta o sa o facem. Eu sunt de acord sa sprijinim catedrala. As dori ca pe 25 noiembrie catedrala sa fie sfintita. Nu o facem astazi, dar o facem cat de curand", a spus Dan Tudorache in timpul sedintei consiliului.Ilinca Macarie, consilier USR al Sectorului 1, a luat cuvantul si a declarat ca nu este normal ca primaria sa faca aceasta donatie, in conditiile in care sunt alte urgente in sector.Ea a precizat ca Primaria Sectorului 1 a dat deja 20 de milioane de lei ca donatie, iar in bugetul pe anul 2018 mai este prevazut inca un milion de lei tot pentru Catedrala Neamului.Ilinca Macarie a trecut in revista cateva dintre urgentele sectorului, printre care strazile neasfaltate si faptul ca hotararea pentru construirea unui spital pentru arsi nu a fost discutata inca.Aceasta a fost intrerupta de consilierul Liviu Gongea, care a sustinut ca nu mai au rost aceste discutii, pentru ca proiectul a fost scos de pe ordinea de zi.Miercuri, consilierii locali si municipali ai Uniunii Salvati Romania au anuntat ca vor initia mai multe amendamente pentru ca primariile de sector si Primaria Capitalei sa nu mai aloce bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului Amintim ca Primaria Sectorului 1 a oferit in noiembrie si decembrie 2017 cate un sprijin, fiecare in valoare de zece milioane de lei.Si primele doua dati, consilierii USR s-au opus alocarii din bugetul bucurestenilor de bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Atunci, primarul Dan Tudorache a sustinut ca toti primarii de sector au primit de la Patriarhie solicitarea de a da cate zece milioane de lei pentru Catedrala Neamului . Desi la unele sedinte, proiectele au fost respinse, in ultimele doua luni din 2017 au trecut si astfel din banii bucurestenilor din Sectorul 1, doar anul trecut, au mers catre catedrala 20 de milioane de lei (peste 4,3 milioane de euro).