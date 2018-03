Primaria sectorului 1 va construi un amfiteatru la Spitalul Floreasca, pentru studenti si rezidenti

Ziare.

Noul amfiteatru va avea 80 de locuri si aici se vor desfasura activitati didactice, stiintifice si medicale pentru toate clinicile universitare ale spitalului. Investitia va fi realizata din bugetul local al sectorului 1, informeaza Primaria, prin intermediul unui comunicat."Am primit o cerere oficiala din partea conducerii si din partea medicilor de la Spitalul Floreasca prin care dansii explica nevoia unui spatiu adecvat activitatilor specifice de invatamant medical. Amfiteatrul va fi utilizat atat pentru cursuri de perfectionare pentru cei aproximativ 500 de studenti din anii III, IV, V si VI de la Facultatea de Medicina care isi desfasoara practica aici, cat si pentru perfectionarea cadrelor medicale care lucreaza in acest spital Ii asigur pe cei de la Spitalul Floreasca de tot sprijinul nostru pentru acest proiect. Eforturile noastre, ale Primariei, vor fi indreptate nu doar catre investitii in infrastructura medicala din sectorul 1, ci si catre sustinerea formarii si perfectionarii cadrelor medicale, pentru ca oamenii sa beneficieze de un act medical de calitate", a aratat primarul sectorului 1, Dan Tudorache.Amfiteatrul va fi construit deasupra cladirii in care functioneaza compartimentul Unitate Primiri Urgente. Tot aici, Primaria sectorului 1 va construi si un salon de terapie intensiva (A.T.I.) cu sase paturi.Aceste investitii fac parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a Spitalului Floreasca derulat de Primaria sectorului 1, proiect care va continua in paralel cu lucrarile de construire a Spitalului de Urgenta "Sf. Vasile cel Mare" (din Sos. Bucuresti -Targoviste nr. 10). Desi Spitalul de Urgenta Floreasca va fi relocat, cladirea actuala isi va pastra functionalitatea medicala, mentioneaza sursa citata."Noua investitie va fi utila si in cadrul schimburilor de experienta profesionala dintre medicii din sectorul 1 si cei americani. Pentru cresterea calitatii actului medical, primarul Dan Tudorache a demarat, saptamana trecuta, in Statele Unite ale Americii, negocierile cu reprezentantii uneia dintre cele mai cunoscute institutii medicale - Spitalul 'Johns Hopkins', pentru stabilirea unui parteneriat strategic cu spitalele din sectorul 1", arata sursa citata.