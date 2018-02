Primaria Sectorului 1 vrea sa mai dea 10 milioane de lei pentru Catedrala Neamului. Pana acum a dat 20 de milioane

Ziare.

Joi, 15 februarie, la ora 14:00, la primaria Sectorului 1 va avea loc sedinta Consilului Local. Pe se afla un proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Romane in valoare de 10 milioane de lei pentru finantarea unor lucrari la Catedrala Mantuirii Neamului.Daca proiectul va trece, va fi practic a treia oara cand Primaria Sectorului 1 acorda cate zece milioane de lei pentru Catedrala Neamului.Consiliul a mai aprobat in noiembrie si decembrie 2017 cate un sprijin, fiecare in valoare de zece milioane de lei.Este posibil ca proiectul sa genereze controverse si sa nu treaca la aceasta sedinta, dar consilierii din Opozitie se asteapta ca proiectul sa se regaseasca pe ordinea de zi pana cand va trece.Si primele doua dati, consilierii USR s-au opus alocarii din bugetul bucurestenilor de bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Atunci, primarul Dan Tudorache a sustinut ca toti primarii de sector au primit de la Patriarhie solicitarea de a da cate zece milioane de lei pentru Catedrala Neamului . Desi la unele sedinte, proiectele au fost respinse, in ultimele doua luni din 2017 au trecut si astfel din banii bucurestenilor din Sectorul 1, doar anul trecut, au mers catre Catedrala 20 de milioane de lei (peste 4,3 mlioane de euro).