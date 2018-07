Primaria Sectorului 2 colecteaza gratuit, sambata, deseuri de la populatie

Ziare.

Potrivit sursei citate, SC Supercom SA colecteaza, gratuit, de la populatie, deseuri voluminoase si aparate electrice si electronice vechi - aparate de uz casnic; echipamente informatice si de telecomunicatii; echipamente de larg consum; echipamente de iluminat; unelte electrice si electronice; jucarii, echipamente sportive si de agrement."In vederea bunei coordonari a activitatii, sectorul 2 a fost impartit in 10 zone, unde, in intervalul orar 09,00 - 14,00, echipajele Politiei Locale Sector 2 si SC Supercom SA, sub coordonarea Primariei sectorului 2, vor patrula pe strazi in vederea identificarii locurilor de depozitare a deseurilor, ridicarii si transportului acestora la centrele de colectare", precizeaza autoritatea locala.Pentru detalii referitoare la operatiunea de colectare a deseurilor electrice si electronice, cetatenii se pot adresa SC Supercom SA la numarul de telefon 021.9654.Primaria sectorului 2 deruleaza programul de colectare gratuita a deseurilor de la populatie de un an. Colectarea deseurilor are loc in ultima sambata a fiecarei luni.