Primaria Sectorului 2 vrea sa amenajeaze zone de aventura si tiroliana in Parcul National

Conform anuntului se va realiza proiectarea si executia lucrarilor de amenajare a parcului, astfel incat sa se creeze posibilitatea desfasurarii de activitati sportive si recreative si de folosire in mod placut a timpului liber."Proiectul si lucrarile care urmeaza a fi executate vor avea in vedere urmatoarele: reabilitare corp de toalete existent, actualmente dezafectat; realizare casa de plecari trasee, constructie din lemn pe fundatie de beton; reabilitare scena existenta; realizare gard de lemn pe soclu de beton in spatele scenei; curatare parc fara defrisare arbori viabili; realizare imprejmuire cu trei cai de acces; realizare cai de circulatie; realizare echipamente de joaca pentru copii; realizare sistem de iluminat cu stalpi; realizare sistem de irigare; realizare sistem supraveghere video si internet; realizare plantari de arbusti de umbra", prevede anuntul.Criteriul de atribuire il reprezinta pretul cel mai scazut.Ofertantii vor trebui sa demonstreze ca au executat lucrari similare cu cele care reprezinta obiectul contractului, a caror valoare cumulata a fost de minim 1.000.000 lei fara TVA.