Primaria Sectorului 3 investeste aproape 6,5 milioane de lei intr-o campanie de publicitate

Conform unui contract publicat de Banii Nostri pe Facebook , primaria ofera un contract in valoare totala exacta de 6.468.840 de lei."Pe modelul campaniilor publicitare anterioare, pentru care s-au alocat deja 5,5 milioane lei, Primaria Sectorului 3 mai investeste aproape 6,5 milioane de lei in campanii de publicitate, cumparand astfel linistea in mai toata media", noteaza cei de la Banii Nostri.Astfel, se dau 297.500 de lei pentru un "concept si spot video cu durata minima de 30 de secunde si un cut de 15 secunde de promovare a campanieisi concept si spot audio cu durata minima de 25 de secunde si un cut de 15 secunde de promovare a campaniei de informare si constientizare".Suma de 5.950.000 de lei se ofera pentru un pachet de servicii diverse de promovare si publicitate. Iata in ce consta acest pachet:Se vor mai plati 221.340 de lei pentru un "studiu al gradului de impact al companiilor (sic!) de informare si constientizare".