Primaria Sectorului 4 explica de ce a dublat taxa de salubrizare

Practic, taxa va fi mai mult decat dubla, crescand de la 5 lei la 12 lei si va fi platita inclusiv de minori.a solicitat primariei Sectorului 4 sa precizeze motivul pentru care aceasta taxa va fi majorata."Trebuie sa tinem cont de faptul ca salubrizarea este un domeniu cu impact asupra mediului, intens reglementat la nivel european, ceea ce genereaza o serie de rigori aplicabile inclusiv Sectorului 4.Trebuie asadar sa depunem eforturi, inclusiv de ordin investitional, pentru atingerea obiectivelor de colectare selectiva a deseurilor, care va deveni obligatorie in urmatorii ani", ne-au declarat reprezentantii institutiei.In prezent, sectorul 4 nu are un contract cu o firma de salubrizare, de acest aspect ocupandu-se SC ADP 4 SA pana la desemnarea castigatorului licitatiei."Caietul de sarcini pentru licitatia in curs prevede dotarea cu sisteme si echipamente performante de colectare si de selectare a deseurilor", au adaugat reprezentantii primariei.Acestia sustin ca vor fi acordate reduceri pentru cetatenii care vor colecta selectiv gunoiul.Pe langa aceste aspecte, spun ei, "se adauga si alti factori care conduc la cresterea costurilor de salubrizare: majorarea salariului minim pe economie (angajatii din acest domeniu sunt remunerati cu salariul minim), cresterea pretului la carburanti, identificarea corecta a cantitatii de deseu produs de fiecare persoana fizica si juridica ce a putut fi stabilita in decursul intervalului de timp in care ADP Sector 4 presteaza aceste servicii etc."."Un alt aspect important este suprataxa de mediu, in cuantum de 120 lei/tona de deseu pe care fiecare unitate teritoriala va trebui sa o achite pentru a se alinia la normele europene impuse in domeniu", mai spun ei.Astfel, de la 1 ianuarie 2018 locuitorii sectorului 4 vor plati 12 lei pe luna taxa de gunoi, respectiv 80 de lei pe luna in cazul persoanelor juridice. Fiind vorba despre o taxa locala, procedura prevede acordarea unor reduceri, dupa cum urmeaza:-daca va fi achitata pana la finalul lunii martie, taxa va fi de 9.6 lei de persoana/pe luna, aplicadu-se reducerea de 20% prevazuta in HCL-ul mentionat mai sus, pentru persoane fizice.-in cazul persoanelor juridice, inclusiv PFA-uri, plata in primele trei luni ale anului va insemna o reducere de 60% a taxei de salubrizare.-toate platile se pot efectua la casieriile DGITL de luni pana vineri, intre orele 08.30 - 20.00, precum si sambata, intre orele 08.30 - 14.00. Plata este disponibila si on-line, pe www.dgitl.ro si pe www.ghiseul.ro, precum si prin mandat postal, ordin de plata sau POS.