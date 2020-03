Primaria Sector 4 ofera pana la 1.000 de lei familiilor cu venituri reduse sau ramase fara venit din cauza pandemiei. Iata conditiile

Ziare.

com

Se vor acorda ajutoare pentru alimente, medicamente sau produse igienico-sanitare, sumele fiind cuprinse"Primaria Sectorului 4 va sustine financiar familiile cu venituri reduse sau ramase fara niciun venit ca urmare a restrictiilor impuse mai multor companii prin decretele militare emise pentru stoparea raspandirii infectiilor cu noul tip de coronavirus", a transmis, joi, Primaria Sectorului 4.Masurile de ajutorare a oamenilor aflati in nevoie sunt cuprinse intr-o Hotarare de Consiliu Local (HCL) pe care primarul Daniel Baluta o va supune aprobarii Consiliului Local al Sectorului 4 si vor fi acordate pentru a acoperi cheltuieli de baza cum ar fi: alimente, medicamente sau produse igienico-sanitare.Ajutoarele de urgenta vor fi acordate, conform aceleiasi HCL, doar pentru perioada decretata ca fiind stare de urgenta si vor fi virate in contul curent al titularului, dupa cum urmeaza:- 500 de lei lunar pentru o persoana singura;- 700 de lei lunar pentru familia cu un copil;- 1.000 de lei lunar pentru familia cu doi sau mai multi copii.Solicitarile privind acordarea acestui tip de ajutor de urgenta vor fi transmise online catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4, insotite de actele de identitate si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte incetarea raporturilor de munca in timpul starii de urgenta, precum si respectarea unor alteprecum:- cel putin unul dintre membrii familiei sa nu poata beneficia de ajutor de somaj;- veniturile lunare sa nu depaseasca 1.000 de lei pe membru de familie;- sa nu aiba alta surse de venit;- sa nu detina depozite bancare mai mari de 1.000 de lei.