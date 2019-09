Primaria Sectorului 4 vrea sa dea un contract de 136 milioane de euro, pe patru ani, pentru amenajarea domeniului public

Ziare.

Contractul vizeaza "amenajarea, intretinerea, extinderea si modernizarea domeniului public de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti".Acordul-cadru are o durata de 48 de luni si are ca principal obiect amenajarea si intretinerea domeniului public in vederea "cresterea calitatii vietii pentru locuitorii sectorului"."Sectorul 4 se afla intr-un proces accelerat de dezvoltare urbanistica, economica si sociala, proces ce modifica echilibrul actual dintre mediul natural si nevoia umana. In acelasi timp, cresterea populatiei si limitarea teritoriala, necesita masuri de protectie, in vederea mentinerii unui standard ridicat de viata", se arata in anunt.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri generala aferenta anilor 2016, 2017 si 2018 a fost de minimum 90 milioane lei. Daca un grup de firme depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului."Ofertantii trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, au fost prestate si duse la bun sfarsit, in conformitate cu normele profesionale in domeniu, servicii similare celor ce formeaza obiectul acordului cadru in valoare totala de 30 milioane lei", se arata in anunt.Tipul procedurii este licitatie deschisa, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 15 octombrie.