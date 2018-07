Primaria Sectorului 6 a dat 2,5 milioane de lei pe doua festivaluri

Foto: Cosmin Manole

Ziare.

com

Intre 25 si 27 mai anul acesta Primaria Sectorului 6 a organizat "Sase Fest - Distreaza-te cat sase!", in Parcul Crangasi si Parcul Drumul Taberei. Pe 1 iunie, aceeasi institutie a organizat "Summer starter" in Parcul Drumul Taberei, Parcul Crangasi si Parcul Marin Preda.Intr-un raspuns oferit de Primaria Sectorului 6 consilierului local USR Cosmin Manole, se arata ca organizarea celor doua evenimente a costat 2.447.983 de lei, adica 525.492 de euro.Astfel, pentru "Sase Fest - Distreaza-te cat sase!", Primaria Sectorului 6 a dat 1.951.774 de lei, adica 418.974 de euro.Iata ce cheltuieli au existat pentru acest eveniment:-Servicii artistice: 610.186 de lei;-Scenotehnic: 1.120.191 de lei;-Paza: 34.042 de lei;-Servicii medicale: 9.606 de lei-Materiale publicitare: 11.816 lei;-Artificii: 55.930 de lei.Pentru evenimentul "Summer starter", Primaria Sectorului 6 a dat 496.209 de lei, adica 106.517 de euro.Iata ce cheltuieli au existat pentru acest eveniment:-Servicii artistice: 224.301 de lei;-Scenotehnic: 249.082 de lei;-Paza: 12.334 de lei;-Servicii medicale: 4.981 de lei-Materiale publicitare: 5.509 lei."Ca reprezentant al Consiliului Local Sector 6 si membru al 'Comisiei Buget, Finante' urmaresc permanent cum se cheltuiesc banii sectorului nostru si am sesizat intotdeauna risipa banilor publici. In momentul de fata sectorul se confrunta cu o lipsa mare de spatii verzi, parcari si cu un serviciu de salubrizare extrem de defectuos. Am cerut Primariei, in nenumarate randuri, sa alocam bugete catre ceea ce conteaza cu adevarat pentru cetatenii sectorului insa reactia autoritatilor este una ingrijoratoare. Doar 18% din bugetul Primariei Secotr 6 este in acest moment alocat investitiilor. Atat a considerat primarul Gabriel Mutu sa aloce dezvoltarii sectorului.Este o irosire a peste jumatate de milion de euro pe concerte, in conditiile in care strazi intregi din perimetrul zonei Ghencea si Cartierul Brancusi sunt neasfaltate. In timp ce domnul primar organizeaza spectacole de peste o jumatate de milion de euro, cetatenii sectorului din strazile Intr. Angelinei; Str. Golfului; Intr. Cismelei; Intr. Calendarului; Intr. Calelor; Intr. Cernisoara; Intr. Valea Lupului; Intr. Sapei; Intr. Perelor; Intr. Mandriei; Drum Valea Ursului; Drum Valea Furcii (partial) nu beneficiaza de o infrastructura decenta. In acest moment sectorul 6 are 26 de strazi neasfaltate si inca cateva fara utilitati de nici un fel. Amintesc aici strazile Intr. Canal Arges; Drum Ciorogarla; Str. Drenajului; Str. Dedulesti", a declarat Cosmin Manole pentru Ziare.com.