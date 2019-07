Primarii din Moldova s-au unit pentru realizarea Autostrazii si a Spitalului Regional de Urgenta

Ziare.

Cele sapte municipii care au constituit asociatia sunt Piatra-Neamt, Iasi, Suceava, Botosani, Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc si Roman.Primarii municipiilor semnatare au subliniat importanta asociatiei in atragerea de fonduri europene pentru proiecte integrate de dezvoltare a regiunii.''Este un moment important si sunt foarte increzator ca prin intermediul acestei asociatii vom reusi impreuna sa dezvoltam regiunea Moldovei si implicit fiecare dintre localitatile pe care le conducem. Suntem sapte membri fondatori, dar este o asociatie care ramane deschisa si sunt convins ca pe parcursul timpului se vor alatura si alti primari, unii dintre ei deja si-au exprimat intentia de a fi membri. Obiectivul nostru principal este atragerea de fonduri si ne vom orienta cu prioritate catre fondurile europene din exercitiul financiar 2021-2027'', a declarat primarul municipiului Piatra-Neamt, Dragos Chitic.La randul sau, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a subliniat ca asociatia este cea mai mare structura asociativa din Romania la nivel regional, care vine sa prezinte indeaproape problemele regiunii de nord-est.''Asociatia 'Moldova se dezvolta' este o platforma de lupta politica si administrativa. Faptul ca astazi nu avem infrastructura de care aveam nevoie pentru dezvoltarea autostrazilor, drumurilor expres, cai ferate de inalta viteza si multe alte lucruri, se datoreaza si faptului ca nu am fost consecventi sa o cerem, si sa batem cu pumnul in masa daca este nevoie, de la toti cei care au guvernat sau guverneaza Romania. Reprezentam peste un milion de locuitori. (...) Nu ne-am apucat de autostrada, nu ne-am apucat de spital regional de urgenta, nu am finalizat nici o centura a niciunui municipiu, nu am reusit sa punem la punct sistemul energetic, aductiunile de gaze naturale, partea de infrastructura majora si utilitati nici ea nu a fost realizata aproape deloc. Deci un motiv in plus pentru a pune piciorul in prag in noul exercitiu financiar, lucru pe care impreuna l-am cerut Comisiei Europene, ca din 2021, autoritatile locale si mai ales cele asociate, sa poata dirija in mod direct, in procente importante, fonduri europene dedicate proiectelor majore'', a spus Mihai Chirica.Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a precizat ca prin intermediul asociatiei vor putea fi accesate fonduri pe proiecte de infrastructura, turism sau cultura.''Cand am pornit la drum ne-am gandit foarte serios ca principala sursa a noastra de finantare sunt fondurile europene. Ne vom zbate, pentru ca aceste investitii teritoriale integrate ne dau posibilitatea sa dezvoltam intreaga zona. Vom putea dezvolta investitii pe infrastructura, turism, cultura sau altele. Trebuie sa facem interventii la guvern cand se face strategia cadru 2021 - 2027 si sa ne apucam de lucru. Vom face o strategie de dezvoltare unica, integrata, a acestei asociatii'', a declarat primarul din Suceava.Edilul municipiului Botosani, Catalin Flutur, a explicat ca aparitia acestei asociatii se datoreaza ineficientei Guvernului de a sustine proiectele primariilor din regiunea de nord-est.''Ne-a ajuns cutitul la os. Facem aceasta asociatie pentru ca am dat peste un guvern total ineficient, care nu a inteles nimic din nevoia de bani in Romania, care a facut ghiduri generale la nivel national. A fost un guvern total incompetent si nu au suferit primarii, ci toate comunitatile care asteptau acesti bani europeni, singurii care ne-au scos la lumina dupa aderarea la UE si care ne puteau duce mai departe pe proiecte integrate la nivel regional. Am zis ca ne luam soarta in mainile noastre, pentru ca asociatia este eligibila si este si un interes major din partea Uniunii Europene si a Bancii Mondiale'', a precizat Catalin Flutur.Asociatia 'Moldova se dezvolta' are conducere rotativa, care se va schimba la sase luni. In prezent, presedintia este asigurata de Mihai Chirica, iar Ion Lungu este vicepresedinte.Primul pas pentru constituirea asociatiei a fost pe 17 decembrie 2018, la Suceava, cand a fost semnat acordul cadru pentru infiintarea acesteia, apoi pe 23 ianuarie 2019, la Iasi, s-au realizat actul constitutiv si statutul.Intre timp, consiliile locale din cele sapte municipii au aprobat asocierea, dar si actul constitutiv si statutul, iar marti, la Piatra-Neamt, au fost semnate cele doua documente de catre primari.Din asociatie vor putea face parte si alte municipii si, in timp, daca proiectele o vor cere, vor fi acceptate si orase sau comune. Conform statutului, deocamdata pot face parte din asociatie doar municipii sau municipii resedinta de judet.Potrivit edililor prezenti, au mai anuntat ca vor sa faca parte din asociatie si primarii municipiilor Barlad, Comanesti si Vaslui.