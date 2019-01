Primarii au discutat cu Dancila despre alocarile bugetare UPDATE Firea: Asteptam acum o reactie

UPDATE:

Firea: Taierile se vor reflecta direct in viata cetatenilor

Ziare.

com

Primarii au discutat, timp de aproape doua ore, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Momentan, insa, nu au primit niciun raspuns cu privire la solicitarile lor."Am discutat, au ramas sa analizeze si in cursul de azi ne vor da raspunsul si speram ca noi sa nu pierdem bani. Suntem cea mai subfinantata capitala europeana", a declarat Robert Negoita, primarul sectorului 3.La randul sau, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus ca Bucurestiul are nevoie de bani in acest an."Noi pierdem 80 de milioane de euro intr-un an cand trebuie sa achitam preluarea ELCEN, sa demaram lucrarile la Spitalul Metropolitan, trebuie sa achitam autobuzele. Doamna Dancila ne-a ascultat pe toti, asteptam acum o reactie", a spus Firea."Robert Negoita a vorbit cu ministrul Finantelor la telefon si am inteles ca nu sunt inca gata cifrele si poate dupa sedinta de guvern", a spus Gabriela Firea, aflata in fata Palatului Victoria, inainte de intalnirea cu Dancila. "Nu este vorba despre o presiune pe care o punem, marile orase, pe Guvern. Solicitam doar ceea ce este corect si legitim. Cu totii au fost de acord ca nu trebuie sa mai sufere si anul acesta tot autoritatile locale, cele care sunt primele solicitate de cetateni sa le rezolve nevoile", a continuat ea.Firea a sustinut ca primarii solicita ceea ce este necesar pentru autoritatile locale, acuzand ca se intentioneaza ca de la bugetul Capitalei sa se taie 70-80 de milioane de euro."Nu cred ca trebuie sa inchidem ochii si sa fim indiferenti la faptul ca toate comunitatile vor avea pierderi. Vom fi nevoiti sa suportam austeritate, cand ni se prezinta o situatie roz a finantelor tarii. Azi dimineata a fost o intalnire informala si s-a propus taierea a 70-80 de milioane de euro de la bugetul Bucurestiului si ar insemna sa nu mai putem sa cumparam autobuze, sa construim pasaje.Taierile se vor reflecta direct in viata cetatenilor. Sunt convinsa ca si la celelalte municipii se va taia de la investiiti", a spus Firea, fara sa precizeze insa la ce sedinta informala se refera si cine i-a furnizat informatiile.Si Emil Boc, primarul din Cluj Napoca, s-a plans de taierile suferite la bugetul orasului. "Anul trecut, am pierdut 28 de milioane de euro. De exemplu, Sala Polivalenta a costat 20 de milioane de euro. Practic, in fiecare an, pierdem echivalentul unei Sali Polivalenete. Anul asta proiectul are un deficit de aproape 100 de milioane de euro", a spus Boc.Desi a anuntat ca azi va face public proiectul de buget, ministrul Finantelor nu a facut deocamdata acest lucru . Surse citate de Mediafax sustin ca Executivul urmeaza sa aiba o sedinta, vineri sau sambata, pentru aprobarea bugetului pentru anul 2019