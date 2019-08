Primarii il acuza pe Teodorovici ca i-a mintit: S-au dat bani la sate, nu si la orase. Populatia va resimti curand efectele

Romania se indreapta spre ruralizare

Intalnirile de la Ministerul de Finante, doar un joc de imagine

"Suntem intr-un deficit de functionare"

Ziare.

com

Pana in momentul in care rectificarea bugetara a fost adoptata, cand inca era in faza de proiect, edilii din tara au fost de nenumarate ori chemati de ministrul de Finante la discutii. Discutii la care li s-a promis ca vor beneficia de sumele necesare pentru a-si desfasura activitatea in bune conditii.Primarii spun insa ca a fost vorba doar despre un joc de imagine, iar ministrul nu s-a tinut de cuvant. Astfel, ei se plang ca sunt nevoiti acum sa traiasca de pe o zi pe alta, aflandu-se in derapaj financiar.Exista riscul sa nu mai aiba bani pentru salarii, pentru asistenta medicala si sociala, scolile si liceele ar putea ramane in frig, este afectat iluminatul stradal, avertizeaza primarii.ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a promis in luna ianuarie ca bugetul minim pentru primariile de oras va fi de 1.200 de lei pe cap de locuitor. A ramas, insa, doar promisiunea."In ianuarie, ministrul de Finante a spus ca ne da 1.200 de lei de locuitor buget minim de functionare si s-a razgandit. Prin legea 50, Legea bugetului, a impus o limita si a dat 1.000 de lei pe cap de locuitor la comune. La orase si municipii nu a mai tinut cont de acest lucru, nu a impus limita, iar orasele si municipiile, vorbesc acum de micile muncipii, au ramas ale nimanui", ne-a explicat Ionel Chirita.In aceste conditii, spune Ionel Chirita, s-a ajuns in situatia in care zeci de orase au bugetul minim de functionare mult mai mic decat al comunelor.Presedintele AOR afirma ca, daca lumea moderna merge spre urbanizare, Romania in acest moment se indreapta spre ruralizare."In felul acesta, 45 de orase si 5 municipii au bugetul minim de functionare mai mic de 1.000 de lei, in conditiile in care in aceasta suma intra si sumele pentru insotitorii persoanelor cu handicap. Deci", sustine Ionel Chirita.El a mai spus ca in acest an a existat primul caz de oras care s-a transformat in comuna."Anul acesta avem primul oras care s-a transformat in comuna: Baneasa de Constanta. Au fost destepti. Impozite mici, bani garla de la stat. Daca o comuna are 1.000 de lei pe locuitor asigurata prin lege, un oras nu are. Si vreau sa va spun ca avem orase care au 700 si ceva de lei pe locuitor si in aceasta suma intra si plata pentru insotitorii persoanelor cu handicap", a precizat presedintele executiv al AOR.Potrivit lui Ionel Chirita, din cauza ca primariile nu au primit sumele necesare la rectificare, nu vor fi bani pentru buna functionare a oraselor."Este afectat iluminatul stradal, nu se platesc bursele, nu se mai face asistenta sociala, nu se mai pot sustine scolile si liceele la iarna, sunt afectate spitale. Noi le explicam ca orasele si municipiile gestioneaza servicii publice, cum ar fi spitale, licee, evidenta informatizata a persoanei si alte servicii de urgenta si ei deservesc nu doar populatia unui oras, ci o populatie de 3-4 ori mai mare.De exemplu, la Targu Neamt, doar 20% din populatia care face buletine este din Targu Neamt. Restul este din comunele din jur. Si noi le-am spus mereu ca, dupa ce stabilesc bugetul minim de functionare pe locuitor, la orase trebuie sa dea 200-300 de lei in plus. Pentru ca banii aceia nu se duc doar la locuitorii oraselor.Va mai dau un exemplu. Primarul din Bolintin Vale mi-a spus ca din 1.400 de copii in liceu doar 216 sunt din Bolintin, restul sunt din comunele invecinate", a subliniat presedintele executiv al AOR.Ionel Chirita spune ca nenumaratele intalniri pe care primarii le-au avut cu ministrul de Finante au fost doar un joc de imagine."Ne-am intalnit de vreo patru ori, joc de imagine, si a spus ca s-a ajuns la o intelegere. Ne-a promis ca toate orasele si municipiile vor avea 1.000 de lei pe cap de locuitor.Noi de ani de zile spunem ca suntem subfinantati in administratie si nu putem face serviciile catre populatie: nu facem asistenta sociala in parametrii unui serviciu corect, nu facem asistenta medicala in parametrii corecti, nu facem la scoala, pentru ca nu putem cumpara material didactic, nu avem bani pentru incalzire si mai punem un fular pe gatul elevului.Banii care s-au repartizat nu reprezinta mai nimic.", a conchis presedintele executiv al Asociatiei Oraselor din Romania (AOR).La randul sau,ca orasul sau are datorii si ca s-a pierdut o treime din bugetul generat de impozitele pe venit."Noi ne-am angajat la un program de investitii anul trecut, pe care l-am bugetat, si ne-am pomenit cu faptul ca am pierdut o treime din bugetul generat de impozitele pe venit. Atunci cand s-a redus impozitul pe venit de la 16% la 10%, noi fiind alimentati in procent de 41% din acest impozit pe venit, practic am pierdut o treime din bani.In ciuda demersurilor facute de Asociatia Municipiilor din Romania, in care am solicitat ca in cazul in care Guvernul doreste sa reduca impozitul pe venit, sa o faca din cota pe care ei o primesc de 40%, nu ni s-au facut compensari pe sume. Intr-un final ni s-a acordat 60% in loc de 40%, dar ni s-au dat si persoanele cu handicap si insotitorii lor si in felul acesta ne-au mai luat cam 1 milion 500 de mii de lei", ne-a declarat primarul.Ioan Popa spune ca Resita se afla intr-un deficit de functionare de vreo 4,5 milioane - 5 milioane de lei., care a fost acoperit doar in procent de 25%. Din acest considerent suntem nemultumiti, pentru ca in continuare", a subliniat edilul.Momentan, bani pentru plata salariilor exista. Insa asta pentru ca au fost concediate 60 de persoane si au fost inchise 76 de pozitii vacante in primarie."Bani pentru salarii inca sunt, pentru ca noiNu stiu ce au facut alti colegi de ai mei din tara, dar din datele pe care eu le detin, problemele se acutizeaza la nivel national in primarii.Suntem intr-un derapaj, incercam sa stingem focul si speram sa schimbe. Noi nu dorim sa ni se dea bani compensatorii pentru lipsurile pe care le avem.Noi dorim sa ni se dea sumele pe care le-am primit in anii precedenti. Va dau un exemplu simplu. Noi primeam, lunar, circa 4 milioane de lei din impozitul pe venit al tuturor angajatilor de pe raza orasului. Acum primim cam 2,5 milioane de lei pe luna. La nivel de an vorbim de 18 milioane de lei, care inseamna peste 4 milioane de euro. Cam asta este suma de care am fost vaduviti", a mai declarat primarul din Resita, Ioan Popa.