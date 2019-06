Primarii sustin ca Viorica Dancila le-a promis ca la rectificare isi vor recupera banii: si diferenta pentru 2019, si compensatii pentru OUG 114

Foarte multe comune nu mai au bani pentru salarii

"Banii pe primele trei luni ale anului vor fi recuperati la rectificarea de luna viitoare sau cand va fi rectificarea bugetara. Asta este cel mai important aspect si avem si angajamentul doamnei prim-ministru ca vor da un comunicat de presa in acest sens.De asemenea, avem angajamentul doamnei prim-ministru referitor la efectele Ordonantei 114, care a facut ca contractele noastre pe partea de investitii sa creasca. A zis ca vor analiza modalitatea de a ne compensa in vreun fel aceasta problema care se reflecta tot in buget. (...) Atunci cand s-a discutat pentru primarii despre (alocarea a - n.r.) 60% din impozitul pe venit, s-a discutat pentru tot anul 2019. Cu toate acestea, una am discutat si nu s-a intamplat chiar asa, dar, repet, vreau sa ii multumim si pe aceasta cale ca s-au angajat si eu am speranta ca vor respecta de data asta ce s-au angajat, ca vom primi banii inapoi. In discutia cu noi, doamna prim-ministru s-a angajat ca ni se vor da sumele inapoi", a spus Negoita.Si presedintele Asociatiei Comunelor din Romania, Emil Draghici, a declarat ca, in urma intrevederii avute, miercuri, de reprezentanti ai comunelor, oraselor si judetelor oficiali guvernamentali, s-a convenit integrarea pana pe 30 iunie a propunerilor de la structurile administratiei privind bugetele locale.Reprezentantii Asociatiei Comunelor s-au intalnit cu vicepremierul Vasile Daniel Suciu si cu ministrul Finantelor Publice, Orlando Teodorovici." (...) astazi am convenit ca pana la 30 iunie, la nivelul ministerului, sa fie integrate propunerile de la comune, de la orase, de la municipii si de la judete, astfel incat sa putem vedea si punctul de vedere al Guvernului la problemele noastre, pentru ca sunt o serie intreaga de necesitati in ceea ce priveste modificarile legislative, pentru ca sunt in continuare sarcini si la local, si la central, ceea ce noua ne creeaza mari greutati", a spus Draghici.Pe de alta parte, el a mentionat ca s-a convenit un proiect al bugetului de stat pentru 2020 pe calendarul prevazut de Legea 273/2006."Am convenit astazi ca vom avea un proiect al bugetului de stat pentru 2020 la calendarul prevazut in Legea 273/2006, astfel incat sa nu mai avem problema pe care am avut-o anul acesta, incat a trebuit sa avem legea bugetului de stat pentru 2019 adoptata in 2019. De asemenea, am stabilit ca la fiecare doua luni sa avem o intalnire cu ministrul Finantelor Publice, sa ne vedem pe baza unui raport de progres (...) . Astfel ne garanteaza ca ceea ce stabilim la o data putem sa vedem ce s-a facut la urmatoarea data, bineinteles, cu propunerile in plan legislativ. Nu sunt putine, sunt destule, mai ales in segmentul asistentei persoanelor cu handicap, unde noi avem o sarcina foarte mare", a mai declarat Draghici.El a mentionat ca, desi per total comunele au resurse asigurate, foarte multe nu mai au fonduri pentru a asigura salariile acestor persoane. "Numarul acestor salariati ai fiecarei comune e poate si dublu sau triplu fata de salariatii din administratia publica locala, cei care realizeaza serviciile publice de interes local", a explicat Draghici.Mariana Giju, presedinte al filialei judetene Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania, a mentionat ca o alta problema care afecteaza bugetul de venituri si cheltuieli al comunelor se refera la cheltuielile cu intretinerea mijloacelor de transport destinate scolilor, cu angajarea soferilor, precum si la transportul cadrelor didactice de la domiciliu catre unitatea scolara si retur."Bineinteles ca s-a facut referire si la contravaloarea burselor scolare care se sustin din cadrul bugetului local, cand noi, cele trei structuri asociative, am propus ca acestea sa revina Ministerului Educatiei si Cercetarii, UAT-urilor sa le revina doar sarcina si obligatia financiara de intretinere a unitatilor de invatamant, de statul de functionare a acestora.De asemenea, s-au referit la serviciile prestate catre populatie de la nivelul comunelor, care trebuie sa fie de aceeasi calitate ca acelea din mediul urban. Au fost transferate aceste sarcini, dar fara a avea alocata si suma financiara. Un exemplu - serviciul de evidenta a persoanei, care, de asemenea, e doar pe umerii administratiei publice locale.Probleme sunt multiple, dar cel mai bine e ca aceste intalniri inainte sa se faca pentru fiecare structura asociativa cu domnii secretari de stat, directorii generali, ca dupa aceea concentrate problemele sa fie discutate cu ministrul Finantelor si cu ministrul fiecarui minister. Daca e vorba despre asistenta sociala - ministrul Sanatatii, Educatiei si, nu in ultimul rand, chiar Ministerul de Interne, avand in vedere problemele care sunt la nivelul localitatilor noastre", a adaugat aceasta.