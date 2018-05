Primariile si companiile private discuta despre nevoile si solutiile modernizarii oraselor la Dezbaterea Smart City 2018-2020 din 16-17 mai

Strategii de dezvoltare si finantare pentru dezvoltare

In cadrul Dezbaterii se va discuta despre cele mai noi trenduri si solutii pentru eficientizarea administratiei publice, ce pasi importanti au facut unele orase si ce proiecte doresc sa dezvolte altele.Companiile private vor afla care sunt nevoile primariilor reprezentate la eveniment si vor putea initia discutii aplicate cu reprezentantii acestora. Reprezentantii Primariei Alba Iulia vor fi prezenti la eveniment si vor discuta despre cum au realizat o strategie de dezvoltare locala bine pusa la punct, dezvoltata pe nevoile orasului.Alba Iulia a plecat de la o idee lansata in urma cu doi ani si a facut pasi importanti catre transformarea sa intr-un adevarat smart city, devenind un exemplu de urmat pentru restul oraselor care pot vedea la lucru solutiile implementate.Cum au procedat exact alte orase, cum au gasit finantare si ce sfaturi au consultantii strategici in Smart City, sunt intrebari care isi vor gasi raspunsuri pe larg in cadrul evenimentului. Fonduri de investitii si consultanti in finantare vor indruma primariile asupra celor mai eficiente metode de finantare ale proiectelor.", a precizat, unul dintre organizatorii evenimentului.Orasele inteligente se construiesc pe mobilitate inteligenta, care presupune cresterea transportului, a eficientei si flexibilitatii.Mobilitatea eficienta/inteligenta este coloana vertebrala a cresterii in mediile urbane si poate cuprinde totul, de la serviciile de transport public, masini si biciclete, la masini particulare si vehicule comerciale.Luate in ansamblu, mobilitatea inteligenta ajuta oamenii si marfurile sa se deplaseze mai eficient, astfel incat toata lumea - rezident pe termen lung sau vizitator pe termen scurt - are o experienta de zi cu zi mai buna.Participantii la Dezbatere vor afla de la specialisti de top care sunt cele mai moderne tehnologii si solutii pentru ca oamenii sa calatoreasca mai usor, dar si cum pot intreprinderile sa-si livreze bunurile si serviciile cat mai eficient.Birocratia si coada de la ghisee si-ar putea gasi rezolvare tot prin tehnologii inovative de digitalizare a comunicarii dintre institutii sau intre institutii si cetateni.Exista solutii care transforma teancurile de hartii in informatie digitala, in conditii de maxima securitate si in conformitate cu ultimele reglementari ale UE.Ce se poate face pentru ca orele petrecute in fata ghiseelor sa fie inlocuite de cateva clickuri, iar interactiunea cetatenilor cu institutiile publice sa devina mai prietenoase vor fi subiecte de discutii in cadrul unui panel dedicat al Dezbaterii.Invitatii in panel vor discuta despre cum se vor reduce cheltuielile institutiilor publice cu infrastructura hardware, dar si volumul de munca al functionarilor si vor veni cu solutii pentru ca solicitarile contribuabililor sa se rezolve intr-un un timp mai scurt.Cum asiguram protectia datelor personale? Datele noastre sunt stocate in siguranta in centrele de date? Care sunt riscurile in cazul unui eveniment improbabil?Toate aceste intrebari isi vor gasi raspuns in cadrul unui panel de exceptie in care mediul privat se va intalni cu reprezentatii ai Parlamentului si experti in administratie publica.Pe masura ce se identifica noi inovatii si tehnologii, utilitatile ar trebui sa aiba o strategie si un plan pentru identificarea, pilotarea si testarea noilor concepte.Tehnologiile avanseaza si este necesar sa se construiasca noi parteneriate sau sa se extinda cele existente. In Panelul dedicat utilitatilor inteligente participantii la Dezbatere vor afla care sunt ultimele tehologii care ne ajuta sa economisim mai multa energie, sa avem controlul asupra consumului de apa sau cum gestionam mai eficient deseurile, dar si cum sunt securizate datele.Vedem pe zi ce trece ca numarul locuitorilor in zonele urbane este in continua crestere. Cererea de noi servicii rapide, moderne si inteligente vin la pachet cu nevoile generatiilor nativ digitale. Tot mai multe companii se infiinteaza pe baza unor solutii inovative care sa raspunda acestor cereri.De aceea, putem afla solutii si inventii de ultima ora ale start-up-urilor care isi doresc sa schimbe in bine mediul in care traim, mentalitati si modul in care interactionam.In cadrul acestui panel vor fi prezentate solutii noi care au nevoie de parteneri si finantare pentru dezvoltare si implementare, indiferent de domeniul de aplicabilitate, in legatura cu conceptul smart city.La acest Panel vor fi prezenti reprezentati ai unor organizatii si fonduri de investitii care pot sa ajute aceste companii sa isi dezvolte proiectele prin asigurarea finantarii.Tot in cadrul acestui Panel, Atelierele Pegas care au lansat saptamana trecuta programul de bike sharing in Bucuresti vor oferi o bicileta prin tragere la sorti a numelor participantilor aflati in sala la acest ultim Panel al Dezbaterii din data de 16 mai., discutiile vor continua cu intalniri bilaterale de afaceri, pentru cei care se vor inscrie in mod special.Evenimentul se bucura de sprijinul mai multor municipii si este deschis reprezentantilor tuturor administratiilor publice locale, centrale, specialistilor, studentilor si companiilor.Dezbaterea este initiata si coordonata de Marius Bostan, initiatorul proiectului Smart City Alba Iulia si fost Ministru al Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala si este organizata de agentia de relatii publice Concord Communication , impreuna cu Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri - FNTM Dezbaterea Smart City 2018-2020 este organizata cu sprijinul companiilor: Dell EMC, Telekom Romania, Digitax, Urban Scope, Intrarom, Philips Lighting, Ramboll SEE, VMB Partners, Tuca Zbarcea si Asociatii, Atelierele Pegas si al Primariilor Municipiilor: Iasi, Alba Iulia si Calarasi.Detalii despre agenda si invitatii evenimentului gasiti AICI Pentru inscrieri puteti accesa https://bit.ly/2rEUBm0