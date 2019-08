Primarul Baluta face referendum pentru incineratorul de deseuri din Sectorul 4

Ziare.

"Decizia e numai a oamenilor! Da, trebuie sa punem in aplicare directivele europene in privinta managementului deseurilor. Da, municipalitatea trebuie sa caute solutii tehnice pentru a gestiona in mod corect acest aspect deosebit de important pentru sanatatea familiilor noastre. Da, investitiile in acest domeniu sunt obligatorii! Dincolo de toate acestea insa, oamenii sunt cei care trebuie sa decida, in cunostinta de cauza, ce este bine pentru ei", a scris primarul Sectorului 4 pe pagina sa de Facebook El spune ca, in cursul lunii septembrie, voi incepe procedurile pentru declansarea unui referendum local in urma caruia comunitatea sa decida in privinta amenajarii in Sectorul 4 a statiei de distrugere a deseurilor ce nu pot fi valorificate."De asemenea, voi solicita Consiliului Judetean Ilfov sa declanseze acelasi fel de procedura si in localitatile invecinate cu Sectorul 4: Jilava, Berceni si Popesti Leordeni, pentru ca orice se intampla la noi, este important si pentru ei", incheie Baluta.Consiliul General a adoptat, marti, Master Planul pentru sistemul de management integrat al deseurilor pentru Bucuresti. Documentul propune construirea unui incinerator de deseuri cu o capacitate de 235.000 de tone pe an , care va arde deseurile ce ajung acum la groapa de gunoi si va produce energie electrica si termica.Incineratorul ar urma sa fie construit in interiorul orasului, in locul CET Progresul din Sectorul 4.Valoarea investitiei ar fi de 146 milioane de euro, iar instalatia de tratare a deseurilor ar urma sa fie functionala pana in 2023. Daca master planul va fi respectat, se estimeaza ca doar 13% din cantitatea de deseuri generata de oras va fi depusa la groapa, fata de 73% in prezent.