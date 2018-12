Primarul care a pus bradul de Craciun peste Monumentul Eroilor (Foto)

Ziare.

Primarul comunei Cudalbi a declarat, joi, presei, ca impodobirea Monumentului Eroilor nu reprezinta o lipsa de respect fata de inaintasi."Nu este o lipsa de respect fata de eroi, ba din contra. Oamenii din localitate au o parere buna. A fost o propunere a unui grup din Primarie la care eu m-am aliat si am fost de acord. Sincer sa fiu, mie imi place. Nu as putea sa va spun cat a costat, sunt documente in acest sens.Sunt de acord si cu cei care spun ca mai bine il puneam langa monument. Oricum este ultimul an, pentru ca centrul de greutate al localitatii se va muta in alta parte, acest brad va sta in parc... Nu am crezut ca o sa iasa atata tambalau pentru o chestie foarte simpla si frumoasa... In alte parti se imbraca in plasa constructii, manastiri si biserici si asta nu-i impiedica pe oameni sa se inchine la biserica", a declarat edilu, Stefan Drugan.Primarul mai spune ca lumanarile in memoria eroilor pot fi depuse in fata bradului si ca localnicii il vor judeca la alegeri."Este loc de aprins lumanari, pana la urma si acest monument, ca si bradul, este un lucru simbolic.... Eu sunt sigur ca daca ar trai acei eroi sau daca, Doamne ajuta, ar putea sa vada de acolo din Cer, s-ar bucura ca cineva ii baga in seama macar asa, cu o mantie de brad.Poate eu nu gandesc normal, dar daca tatal meu ar fi acolo, bunicii mei, rudele mele, va spun ca nu m-ar deranja, m-ar bucura, pentru ca in felul asta le cinstim memoria.... Mai este un an si jumatate pana la alegerile locale si o sa vad care este impactul, daca impactul va fi negativ, oamenii ma vor trimite acasa", a mai spus primarul.Pana la alegeri, bradul a devenit subiect de disputa in sat: unii localnici vin si fac fotografii, laudand initiativa alesilor."In anii din urma, oamenii veneau si vedeau trei instalatii, anul acesta vin si spun wow. Consideram ca sunt straie de sarbatoare, 1 decembrie pentru un copil nu are prea multe semnificatii. Acum a facut altceva. Monumentul Eroilor este acoperit, sta la caldurica", a spus o localnica in timp ce se fotografia cu bradul-monument.Reactii au aparut si pe Facebook, acolo unde numerosi oameni critica decizia primarului galatean."Gata cu Centenarul. Gata cu eroii. Gata cu mandria de a fi roman. Monumentul soldatilor cazuti pentru Romania Mare e suport pentru bradul din sat", a scris un galatean pe reteaua soaciala.In ciuda discutiilor din sat si de pe retelele de socializare, bradul va ramane peste Monumentul Eroilor pe parcursul sarbatorilor de iarna.