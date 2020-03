Primarul Chirica isi face saptamanal testul de coronavirus. Parlamentarii din Iasi acuza ca e ilegal: Nu avem resurse de risipit!

UPDATE

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, revine si sustine ca a facut un singur test pentru a stabili daca este infectat cu coronavirus, precizand ca, daca va fi cazul, va efectua testul coronavirus in sistemul privat de sanatate, contra cost."Odata cu confirmarea pozitiva a persoanei si internarea ei la spital, Centrul Bucuria a fost inchis vizitelor exterioare, iar toate persoanele au fost testate, inclusiv eu. Rezultatul testului in cazul meu este negativ.Riscul de a fi infectat cu noul coronavirus este totusi prezent in fiecare zi, tinand cont de natura sarcinilor de serviciu (primar al Municipiului Iasi si presedinte CLSU). De aceea, daca va fi cazul, voi efectua testul coronavirus in sistemul privat de sanatate, contra cost", a declarat primarul Mihai Chirica.Prefectul de Iasi, Marian Grigoras, a marturisit intr-o declaratie pentru Reporter Is ca nu si-a facut testul de coronavirus, tocmai pentru ca respecta regulile.Mihai Chirica motivase ca e seful comandamentului de urgenta la nivel de municipiu si, astfel, avea dreptul de a fi testat. Dar prefectul este seful comandamentului la nivel judetean si totusi nu s-a testat.", a precizat prefectul Marian Grigoras, pentru publicatia locala. Primarul Iasiului, Mihai Chirica, fost membru PSD - exclus insa din partid dupa ce a criticat conducerea -, a devenit la inceputul lunii martie membru al Partidului National Libera si candideaza din partea acestui partid pentru un nou mandat de edil.Deputatul independent de Iasi Marius Bodea sustine ca edilul Mihai Chirica abuzeaza de pozitia de presedinte al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, dupa ce primarul a anuntat ca isi face teste saptamanal pentru a vedea daca este infectat sau nu cu coronavirus.Marius Bodea afirma, intr-un comunicat de presa, ca procedurile de testare pentru depistarea noului coronavirus in Romania sunt extrem de clare, iar testele, inca foarte putine, se folosesc doar pentru cei simptomatici, insa "baronul local Mihai Chirica isi face, de control, saptamanal cate un test"."Acest lucru este ilegal. El o face abuzand de pozitia sa de presedinte al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta. Mihai Chirica recidiveaza dupa doar cateva zile, cand a decis in mod halucinant sa limiteze programul de transport public fara sa creasca si capacitatea de transport, iar oamenii au fost nevoiti sa se inghesuie peste masura in autobuze, microbuze si tramvaie, fiind expusi exponential infectarii cu noul coronavirus", spune Marius Bodea.El cere presedintelui Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, precum si presedintelui Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta sa il suspende pe Mihai Chirica din functia de presedinte al CLSU si sa numeasca la comanda o persoana responsabila."Epidemia cu care se confrunta Romania acum nu poate fi gestionata de asemenea personaje care pun pe primul loc propriul confort si siguranta, ci are nevoie de oameni organizati care empatizeaza in primul rand cu populatia aflata in nevoie si cu cadrele medicale care lupta in prima linie impotriva acestui virus", acuza deputatul Marius Bodea.Si liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau, arata pe Facebook ca nu exista nicio procedura prin care autoritatile publice locale pot sa-si faca preventiv acest test, ea precizand ca, daca fiecare primar si fiecare ministru si-ar face testul fara sa fie nevoie, atunci nu ar fi nici timp si nici teste pentru cei care au intr-adevar nevoie."Sunt peste 20 de persoane confirmate cu noul coronavirus in Iasi. In afara de ei, ar trebui testate toate persoanele cu care acestia au intrat in contact, plus multi dintre cei care s-au intors zilele acestea din afara tarii si care prezinta simptome.Capacitatea de procesare la nivelul intregii Moldove este de doar 50 de teste zilnic. Nu cred ca avem resurse de risipit. Inteleg responsabilitatea unui primar in astfel de situatii, inteleg ca este important sa ramana sanatos, dar exista si alte solutii decat risipirea resurselor.Daca presedintele Romaniei poate comunica prin videoconferinta, daca sedintele de guvern si sedintele Parlamentului se pot face prin mijloace electronice, atunci sunt convinsa ca si primarul poate sa coordoneze activitatea celor din subordine prin telefon sau prin mijloace video", sustine deputatul Cosette Chichirau.Ea adauga ca "problema este una de prioritati" si ca testele trebuie folosite in primul rand pentru cei care prezinta simptome, apoi pentru cei care au fost in contact cu persoane confirmate ca fiind bolnave, apoi pentru medicii din prima linie si abia apoi pentru alte categorii."Deocamdata, Romania nu are teste de risipit. Nici macar pe primarul Iasiului", adauga deputaul USR.Mihai Chirica a spus, intr-o emisiune la postul de televiziune Iasi TV Life, ca fiecare om trebuie sa se gandeasca la sanatatea sa si ca el isi face testul pentru coronavirus in fiecare saptamana."Trebuie sa te gandesti la sanatatea ta. Pana la urma, nu stii cum este omul din fata. Pare ca este sanatos, asa cum par si eu. Eu o singura chestie spun. Ca in calitate de primar si coordonator al Situatiilor de Urgenta pe Municipiul Iasi, mi-am facut testul si ieri si il fac saptamanal, ca sa nu-mi infestez (sic!) colegii", a spus edilul iesean Mihai Chirica.Primarul Iasiului nu a precizat unde isi face testul, in timp ce sefii Spitalului de Boli Infectioase din Iasi nu au dorit sa comenteze afirmatia lui Chirica.