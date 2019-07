Primarul demis al Sibiului contesta in instanta ordinul privind incetarea mandatului sau

Ziare.

Reprezentantii Tribunalului Sibiu au anuntat ca, miercuri, primarul demis al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a contestat ordinul prefectului Adela Muntean privind incetarea mandatului Pe rolul Tribunalului Sibiu, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, s-au inregistrat dosarele 2075/85/2019 si 2080/85/2019.Primul dosar are ca obiect "Constatare nulitate Ordin nr. 262/03.07.2019", partile implicate fiind, in calitate de contestator, Astrid Fodor, iar ca intimati Institutia Prefectul Judetului Sibiu Si prefectul judetului Sibiu - Muntean Maria Adela."Prin contestatia formulata impotriva Ordinului nr. 262/3.07.2019 privind constatarea incetarii, de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului primarului municipiului Sibiu, doamna Fodor Astrid Cora din 03.07.2019, emis de Institutia Prefectului Judetul Sibiu, si Prefectul Judetului Sibiu - Muntean Maria-Adela, s-a solicitat ca in baza probatoriului ce va fi administrat, instanta sa dispuna: Constatarea nulitatii Ordinului nr. 262/03.07.2019, intrucat este emis in mod nelegal; Repunerea partilor in situatia anterioara cu plata indemnizatiei cuvenite incepand cu data emiterii ordinului si pana la reluarea functiei de primar al Municipiului Sibiu si cheltuieli de judecata", a transmis Tribunalul Sibiu.Sursa ciata a precizat ca dosarul nr. 2080/85/2019 are ca obiect "suspendare executare act administrativ - Ordinul nr. 262/03.07.2019".Prefectul de Sibiu, Adela Munteanu, a semnat, in 3 iulie, ordinul privind incetarea mandatului primarului municipiului Sibiu, Astrid Fodor. Aceasta a fost declarata in incompatibilitate, printr-o sentinta definitiva a Inalte Curti de Casatie si Justitie. Fodor a facut parte, pe vremea cand era viceprimar, din consiliile de administratie a doua unitati de invatamant.