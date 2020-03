Primarul din Galati isi doneaza salariul pe martie, pentru cumpararea de materiale sanitare

LIVE

Primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu, a anuntat, joi, printr-un comunicat de presa ca a decis sa-si doneze salariul aferent lunii martie."Am decis sa donez salariul pe luna in curs si sper ca toti colegii imi vor urma exemplul. Banii vor ajunge la spitale pentru achizitia materialelor necesare in aceasta perioada dificila", a spus primarul municipiului Galati.Tot joi, edilul sef al Galatiului a anuntat, in contextul pandemiei, alocarea in regim de urgenta de la bugetul local a sumei de 2.315.000 lei pentru achizitia a 14 ventilatoare necesare pentru intubarea pacientilor in stare grava, la Spitalul pentru Copii.In total, sunt alocate peste 5 milioane de lei din fondul de rezerva pentru materiale si dotari in lupta impotriva coronavirusului, avand la baza hotararile luate in Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta: ventilatoare mecanice, linie PCR RT, container si echipamente pentru triaj la Spitalul "Buna Vestire", materiale sanitare etc.In judetul Galati, potrivit Directiei Judetene de Sanatate Publica, sunt 3.870 de persoane in autoizolare la domiciliu si 92 in carantina institutionalizata.Pana miercuri inclusiv, au iesit din autoizolare, dupa o monitorizare de 14 zile, 1.224 de persoane.