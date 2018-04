Primarul din Ghimbav a fost retinut pentru abuz in serviciu. A acordat contracte fara licitatie

Ziare.

com

Alaturi de el, au fost retinuti contabilul sef al Primariei si trei administratori de societati comerciale.Potrivit unui comunicat transmis joi, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a primarului orasului Ghimbav, Dorel Toma, pentru savarsirea a sapte infractiuni de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, toate in forma continuata. A fost retinuta si Ana-Alina Gogean, contabil sef in cadrul Primariei Ghimbav pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit in forma continuata si luare de mita in forma continuata.De asemenea, au fost retinuti si trei administratori de firme, Lucia Dulcinatu, Sergiu Gunea si Radu Tanase, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit in forma continuata, spalarea banilor, in forma continuata.Procurori au mai dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de alti doi administratori, dar si fata de sotul contabilei, Aurelian Gogean, dar si fata de alti doi administratori de firme, Fluture Goman si Cristinel Goman."In perioada 2009 - 2015, inculpatul Toma Dorel, primar al orasului Ghimbav si ordonator principal de credite, impreuna cu inculpatii Geogean Ana-Alina si Goman Fluture, in exercitarea atributiilor de serviciu, a dispus, cu incalcarea dispozitiilor legale, achizitionarea de produse (stalpi de iluminat, mobilier stradal etc.), servicii sau lucrari (amenajare scoli si terenuri etc.), de la societatile comerciale controlate de inculpatii Goman Fluture, Dulcinatu Lucia, Goman Cristinel si Gunea Sergiu. Bunurile si serviciile respective au fost achizitionate la valori supraevaluate, in mod netransparent, neconcurential, fiind favorizate firmele controlate de inculpati", arata procurori DNA.Anchetatorii arata ca procedura aplicata a fost cea a achizitiei directe, iar primarul Toma Dorel a divizat contractele de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica, "fara o estimare prealabila a valorii contractelor de achizitie publica si fara a include in valoarea contractelor de furnizare a produselor valoarea operatiunilor sau lucrarilor de instalare".Procurorii DNA mai arata ca achizitiile respective au fost platite cu sprijinul contabilului sef al Primariei Ghimbav, Geogean Ana-Alina care, "in exercitarea atributiilor de serviciu si cu incalcarea prevederilor legale". Aceasta a semnat ordinele de plata in conditiile in care angajarea cheltuielilor s-a efectuat fara a se exercita controlul financiar preventiv asupra proiectelor de operatiuni si fara a se efectua lichidarea cheltuielilor."Ordonantarea cheltuielilor s-a efectuat formal, in lipsa avizelor emise de compartimentele de specialitate si fara sa existe documente justificative care sa certifice exactitatea sumelor de plata, receptia bunurilor sau executarea lucrarilor", se arata in comunicatul transmis de DNA.In acelasi context, in perioada 12 septembrie 2008 - 27 mai 2010, contabila Geogean Ana-Alina ar fi primit, in mod direct sau prin intermediul sotului sau Geogean Aurelian, in 5 randuri, suma totala de 81.700 de lei, de la inculpatul Goman Fluture (prin persoane apropiate acestuia), sustin procurorii DNA.in urma acestor demersuri a fost stabilit laDe asemenea, procurorii mai arata ca in intervalul 2010 - 2015, pentru a disimula originea ilicita si pentru a intra in posesia, inculpatul Goman Fluture i-a determinat pe ceilalti inculpati sa transfere aceasta suma, cu titlul de plati pentru operatiuni fictive, in conturile bancare ale unor societati comerciale pe care le administra prin persoane interpuse.Ulterior, banii au fost retrasi in numerar de administratorii legali sau de fapt ai acestor societati comerciale, fiind remisi apoi inculpatului Goman Fluture.Toma Dorel, Geogean Ana-Alina si Dulcinatu Lucia vor fi prezentati, joi, Tribunalului Brasov cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, mai arata DNA, iar in cazul inculpatilor Cristinel Goman si Fluture Goman, procurorii anticoruptie vor inainta aceleiasi instante de judecata o propunere de arestare preventiva in lipsa pentru o durata de 30 de zile.