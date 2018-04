Primarul care a cumparat puieti de mesteacan cu 1.800 de lei bucata, arestat preventiv

Ziare.

Contabilul sef al Primariei si administratorul unei firme au fost si ei arestati.Curtea de Apel Brasov a admis, vineri, contestatia procurorilor DNA si s-a dispus arestarea preventiva a lui Dorel Toma, primarul orasului Ghimbav, dar si a contabilului sef al Primariei, Alina Geogean, si a Luciei Dulcinatu, administratorul unei firme."S-a admis contestatia Parchetului. S-a dispus arestarea preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Toti trei care erau in dosarul respectiv au fost arestati. Hotararea este defintiva", a declarat judecatorul Razvan Cosmin Dicu, purtator de cuvant al CA Brasov.Tribunalul Brasov, in prima instanta, a stabilit masura controlului judiciar pentru inculpati, decizia fiind contestata de procurori.Potrivit rechizitoriului, "in perioada 2009 - 2015, inculpatul Toma Dorel, primar al orasului Ghimbav si ordonator principal de credite, impreuna cu inculpatii Geogean Ana-Alina si Goman Fluture, in exercitarea atributiilor de serviciu, a dispus, cu incalcarea dispozitiilor legale, achizitionarea de produse (stalpi de iluminat, mobilier stradal etc.), servicii sau lucrari (amenajare scoli si terenuri etc.), de la societatile comerciale controlate de inculpatii Goman Fluture, Dulcinatu Lucia, Goman Cristinel si Gunea Sergiu.Bunurile si serviciile respective au fost achizitionate la valori supraevaluate, in mod netransparent, neconcurential, fiind favorizate firmele controlate de inculpati".Potrivit anchetei, procedura aplicata a fost cea a achizitiei directe, iar primarul Toma Dorel a divizat contractele de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica, "fara o estimare prealabila a valorii contractelor de achizitie publica si fara a include in valoarea contractelor de furnizare a produselor valoarea operatiunilor sau lucrarilor de instalare".In acelasi dosar, mai sunt cercetate si alte achizitii ale primariei din Ghimbav: puieti de mesteceni, in valoare de 1.800 de lei fiecare, de o suta de ori pretul pietei, puieti de salcie si de tei la preturi supraevaluate de 30 de ori, stingatoare de incendiu la preturi supraevaluate de opt ori sau cosuri de gunoi stradale la preturi supraevaluate de trei ori.