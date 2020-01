Primarul Iasiului vrea sa interzica petardele in oras: Lucrurile au cam luat-o razna

Ziare.

Edilul a declarat ca va cere consilierilor locali sa aprobe, si totodata aplicarea unor sanctiuni mai mari pentru comercianti."O masura care poate fi oarecum mai stranie, avand in vedere ca cu totii am trecut prin etapa copilariei si am utilizat asemenea dispozitive, petarde, pocnitori si altele, dar se pare caComercializarea lor se face fara niciun fel de control, calibrul acestor pocnitori si riscul la care sunt supusi in special copiii au devenit alarmante. Eu cred ca este o masura buna, pentru ca, cu ochii zdrobiti, unii dintre ei.Am vazut personal, in cursul zilei de ieri un asemenea caz, cand un copil a aruncat intre altii o petarda cu calibru mai mare si a ranit o fetita la picior. Trebuie sa luam o asemenea masura, vom dezbate public si vom incerca ca in primele sedinte ale Consiliului Local sa intervenim pentru a aproba o asemenea hotarare", a declarat jurnalistilor primarul Mihai Chirica.Edilul iesean considera ca astfel va descuraja folosirea petardelor. Pentru punerea in aplicare a proiectului, primarul considera ca"Noi o vom da aceasta propunere sub statutul de interzicere, pentru ca nu toate produsele sunt interzise in comercializarea lor, dar, astfel incat sa nu mai apara nicio scurgere catre copii", a spus primarul Chirica.El a precizat ca initiativa sa vine ca o completare a Legii 126 din 1995."Este o lege incompleta. In momentul de fata se pot primi avize de import ale acestui produs. Prin urmare nu este un produs interzis. Noi nu vrem sa interzicem fabricarea lui, ci doar comercializarea si utilizarea pe raza municipiului Iasi a acestui produs.La focurile de artificii, in propunerea de proiect trebuie sa avem o evidenta foarte clara atunci cand se petrec pe spatiul public, unde se petrec, cand se dau aceste artificii, cine le gestioneaza, care este calibrul lor si care este spatiul de protectie si cine ar putea fi eventualele persoane sau animale puse in pericol de utilizarea lor", a declarat primarul Mihai Chirica.In ultima zi a anului 2019 si prima zi a anului 2020 la Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului Sf Spiridon din Iasi au fost adusi pacienti din Iasi, dar si din alte judete, cu multiple traumatisme dobandite exploziei petardelor.