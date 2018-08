Primarul PSD al Sectorului 1 e suparat pe Guvern: M-am saturat. Dam o amenda pe saptamana ministrului Culturii

Ziare.

"Un an si jumatate am solicitat Ministerului Educatiei aceasta baza (Baza Ciresarii - n.red.) . M-am dus la Curtea de Conturi, sa fac un protocol cu Ministerul Educatiei ca sa ma lase sa aranjez terenul, sa pot baga bani acolo, sa amenajez acel teren, iar atunci cand vine Curtea de Conturi sa nu-mi impute acei bani.Ca nu plec cu terenul acasa. Efectiv ti-e groaza de cum sunt aceste terenuri.Eu ma duc la cel care vine sa ma controleze si ii spun: 'ma lasi sa aranjez, sa pun bancute, sa modernizez terenul, sa aiba unde se juca copiii?' Iar cand am acea hartie, o sa investesc si voi face asta.Ei nu vor sa dea administrarea. Vor sa ramana ei. Eu nu vreau nici administrarea, dar lasa-ma macar sa fac curat acolo. [...] E pacat, pentru ca sunt terenuri acolo", a declarat primarul Daniel Tudorache, pentru DC News Edilul se plange ca aceleasi piedici a intampinat si cand a incercat sa obtina aprobari pentru Teatrul de Vara din Parcul Bazilescu, care a devenit un pericol."Solicitarea e facuta de primarul general. Acele terenuri nu ne pot fi date noua. Poate sa le dea Primariei Capitalei, care sa ni le dea spre administrare, sa investim. E pacat ca Sectorul 1 sa aiba bani si sa nu poata investi in bazele sportive.Si Pro Rapid - care tine de Ministerul Transporturilor - acolo este iarba de un metru. Au inceput sa taie tribunele, sa fure din ele. [...] Mai avem Teatrul de Vara din parcul Bazilescu. M-am saturat! Avem solicitari sa ne predea acel obiectiv, pentru ca a inceput sa cada din el, ti-e si frica. Dam o amenda pe saptamana ministrului Culturii. Nu am alta solutie", a spus Tudorache.