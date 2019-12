Primarul PSD din Buzau cheama localnicii la protest fata de o demitere decisa de Guvernul PNL

Ziare.

Constantin Toma a transmis invitatia catre toate redactiile prin intermediul carora doreste sa ii invite pe buzoieni sa vina in numar cat mai mare duminica, in centrul orasului, pentru a-si "apara valorile nationale si a stopa abuzul"."Joi noapte, ca hotii, ministrul Agriculturii, domnul Adrian Oros, a luat o decizie golaneasca: demiterea cercetatorului Costel Vanatoru din functia de director al Bancii Nationale de Gene si inlocuirea acestuia cu un jurist fara nicio legatura cu cercetarea stiintifica.Consideram ca aceasta decizie este un atac direct la intreaga comunitate buzoiana si la sanatatea romanilor. VENITI CU TOTII SA NE APARAM VALORILE NATIONALE! VENITI CU TOTII SA STOPAM ABUZUL!", se arata in invitatia trimisa de primarul Constantin Toma.Mitingul va avea loc duminica, de la ora 11:00, in Piata Daciei din Buzau.Directorul Bancii Nationale de Gene, cercetatorul Costel Vanatoru, a fost demis vineri de Ministrul Agriculturii."Este un proiect pentru tara, un proiect national, nu unul politic. Am fost demis. Dumnezeu le aranjeaza cum stie el. Voi continua sa fac cercetare", a declarat Vanatoru pentru News.ro.Banca de resurse genetice vegetale este o unitate cu personalitate juridica, in subordinea directa a Ministerului Agriculturii. Sediul bancii de gene va fi construit in Parcul Crang din Buzau.Scopul major al bancii de gene de la Buzau este acela de a proteja soiurile romanesti.Deocamdata, statiunea are circa 10.000 de seminte, dar isi va spori resursele. Soiurile omologate in Romania vor putea fi recunoscute la nivel european si international, recunoastere de care nu au beneficiat pana acum.Nu in ultimul rand, infiintarea bancii va ajuta la extinderea in productie a soiurilor valoroase. Cand legumele romanesti le vor inlocui pe cele de import vom fi castigat batalia, spunea cercetatorul Costel Vanatoru la numirea in functie, in luna septembrie.Cercetatorul Costel Vanatoru a fost declarat, in luna octombrie, Omul anului 2019 la Buzau, prin votul tuturor consilierilor locali.Costel Vanatoru lucreaza de peste 30 de ani in horticultura.