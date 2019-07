Primarul Sibiului a fost demis de prefect, dupa o decizie a ANI. Fodor va contesta in instanta

Ziare.

"Mi-a fost comunicat de catre inspectia de integritate din cadrul ANI raportul de evaluare a situatiei de incompabilitate a doamnei primar Astrid Fodor, ramas definitiv, motiv pentru care urmatorul pas din punct de vedere legal a fost de a emite ordinul prin care am constatat incetarea de drept a mandatului primarului municipiului Sibiu.Chiar astazi am semnat acest ordin. Este un act administrativ cu caracter declarativ cu care am luat act de o situatie juridica preexistenta. Fiind decizia definitiva a ICCJ. Acest ordin poate fi contestat", a declarat prefectul la Antena 3.Adela Muntean a precizat ca are obligatia legala de a emite ordinul care reprezinta faptul ca a constatat incetarea mandatului primarului.La randul sau, primarul Astrid Fodor a declarat ca va contesta acest ordin."Ce sa fac? Voi contesta ordinul emis de dna prefect. In prima faza voi cere suspendarea lui si voi astepta primul termen. Motivele le voi explica in contestatie. Ma voi consulta cu avocatul si apoi vor fi publice", a spus Fodor, la Antena 3.A.G.