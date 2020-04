Primarul Sucevei sustine ca municipalitatea a cheltuit un milion de euro pentru limitarea raspandirii COVID-19

Ziare.

El a spus ca in oras continua actiunile de dezinfectie stradala, precum si in scarile de bloc."Am facut si facem in continuare lucrari de dezinfectie in oras. Avand in vedere situatia din municipiu, am decis sa facem inca o dezinfectie pe scarile de bloc", a spus primarul, precizand ca, pentru toate scarile de bloc, costul actiunii este deEdilul a precizat ca, in ultima saptamana,Potrivit primarului, municipalitatea a cheltuit in aceasta perioada aproximativ un milion de euro, intre achizitiile facute numarandu-sece ar urma sa ajunga in aceasta saptamana, la care se adauga cheltuielile cu inchirierea hotelurilor pentru persoanele aflate in carantina si asigurarea meselor pentru respectivii cetateni."Sunt doua luni de cand Primaria Suceava asigura mancare si apa persoanelor izolate la domiciliu. Banii au fost luati de la roata panoramica.", a spus Lungu.Totodata, primarul nu a exclus posibilitatea ridicarii carantinei in municipiul Suceava, dar a subliniat ca aceasta decizie depinde de evolutia situatiei si a rugat populatia sa fie "disciplinata" si sa respecte regulile."Varful acestei epidemii nu s-a atins in orasul nostru si eu fac un apel la cetateni sa ramana acasa. Nu sunt prea popular cu aceste rugaminti, dar depinde de noi sa scurtam aceasta perioada de stat acasa, de izolare, depinde de noi sa revenim la o viata normala", a mai spus Lungu.