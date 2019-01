Profesorii de la Colegiul Gheorghe Sincai ameninta cu greva generala, din cauza conflictului cu Primaria Sectorului 4

Ziare.

Cadrele didactice se declara solidare cu directorul Silvia-Mihaela Musatoiu, care refuza sa semneze un contract intocmit de Primaria Sectorului 4, pe care il considera abuziv.Alexandra Chirea, o profesoara de limba franceza, a publicat scrisoarea pe pagina personala de Facebook. Documentul se adreseaza ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu, primarului Sectorului 4, Daniel Baluta, inspectorului general Mihaela Neacsu si inspectorului scolar pentru management educational, Gabriela Postescu."Silvia-Mihaela Musatoiu, director al Colegiului National Gheorghe Sincai, refuza sa semneze contractul de management administrativ- financiar intocmit de Primaria Sectorului 4, contract diferit de cel reglementat prin ordinul Ministerului Educatiei Nationale. Motivul pentru care doamna director Musatoiu nu este de acord sa semneze acest contract este clauza de la punctul C- Drepturile si obligatiile directorului, punctul 7 I, la care este adaugata, in mod abuziv, precizarea: 'achizitiile publice efectuate in conditiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi realizate doar cu aprobarea prealabila a Primarului sectorului 4 al Municipiului Bucuresti", se arata in document.Profesorii precizeaza ca acest lucru presupune ca"In urma acestui refuz, doamna director a primit o notificare prin care a fost instiintata ca finantarea de baza si finantarea complementara nu se vor putea face de catre Consiliul Local al Sectorului 4.Doamna director Musatoiu este de acord sa semneze contractul de management standard, reglementat de MEN, si nu varianta modificata abuziv", se mai explica in scrisoare.Cadrele didactice spun ca nu pot ramane cu "ochii larg inchisi in fata nedreptatii si nu putem, prin natura profesiei noastre si prin felul nostru de a fi, sa ne abatem de la principii sanatoase".In plus, profesorii ameninta cu greva generala in cazul in care Musatoiu isi da demisia."Avem convingerea ca lucrurile se pot rezolva in spiritul legii. Declaram prin prezenta ca ii acordam toata sustinerea noastra doamnei director Silvia Musatoiu. In cazul demisiei domniei sale, refuzam sa ne desfasuram activitatea sub conducerea unui alt director si vom declansa greva generala.Directorul nostru a obtinut nota 10 la examenul pentru ocuparea acestui post, este un om competent, nesantajabil, profesionist, un profesor cu dragoste si cu grija fata de scoala. O scoala de nota 10 are nevoie de un director de nota 10.Speram ca nu vom fi pusi in postura ingrata de a nu intra la ore. Daca vom fi, totusi, nevoiti sa recurgem la acest gest, o vom face in primul rand pentru elevii nostri, care trebuie sa invete, prin exemplul profesorilor lor, ca, in fata nedreptatii, e nevoie de coloana vertebrala", conchide documentul.Directorii unitatilor de invatamant din Sectorul 4 pot realiza achizitii publice "doar cu aprobarea prealabila a primarului Sectorului 4". Modificarea contractului de management administrativ-financiar dintre scoli si primarie a fost facuta de edilul Daniel Baluta.Contractul standard este reglementat printr-un ordin al Ministerului Educatiei, insa Baluta ar fi adaugat clauze care ii pun pe directori la cheremul sau. Miza este reprezentata de contracte de peste 21 de milioane de euro, potrivit unei anchete Recorder.ro.A.D.