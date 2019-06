Protest cu copilul in brate la Primaria Iasi: Mamele contesta inscrierea la cresa

Ce spune primarul Chirica

O alta nemultumire este aceea a criteriului proximitatii introdus de anul acesta, desi nu sunt crese in fiecare cartier."Trebuie sa plecam la munca si avem nevoie sa lasam copiii undeva. Crese sunt putine. Locuri sunt si mai putine. Nu e normal sa locuiesti intr-un cartier si sa nu prinzi loc din cauza unui criteriu arbitrar.Nu stiu ce criterii ar trebui sa se foloseasca, pentru ca in realitate nu sunt suficiente locuri pentru toti copiii care trebuie sa mearga la cresa. Nu stiu care sunt solutiile. Am venit sa ne spunem oful si sa speram ca ne aude cineva", a spus Mihaela Papuc, una dintre mamicile protestatare."Am venit pentru nemultumirile legate de proximitatea care a fost adaugata dupa inscrierile la cresa. Din aceasta cauza, noi am primit doar 18 puncte, desi ambii parinti lucreaza si nu avem datorii. Copilul nostru nu a fost admis. Este pe lista de asteptare. Noi in cartier nu avem cresa, acest lucru nu ne-a dat nici zece la suta sanse de a ne inscrie copilul", a declarat o alta mamica.In timpul discutiilor cu mamele protestatare, primarul Mihai Chirica a declarat ca a decis sa introduca criteriul de proximitate, deoarece sunt persoane care locuiesc in localitati invecinate Iasiului, dar prefera sa isi dea copiii la cresele din oras."Solutia este destul de greu de gasit si nu as fi vrut sa le spun lucruri neadevarate, pentru ca discutam despre copii si nu putem sa ne jucam cu astfel de decizii. Am remarcat cel putin doua chestii. Una, ca sunt nemultumiti de criteriul de proximitate, care nu a fost foarte bine inteles.Al doilea motiv ar fi ca face o discrepanta foarte mare intre restul de criterii si criteriul de proximitate.Logica acestui criteriu este legata de faptul ca nu este normal sa nu iti duci copilul la cresa aproape de casa si sa il transporti tot orasul cautand alta varianta. Se practica peste tot in tara si pe alte nivele de educatie.A doua chestiune este legata de faptul ca pentru unii chiar este o problema in ceea ce priveste gasirea unui loc pentru copil. Aceste situatii deosebite le vom inventaria si vom gasi solutii", a declarat primarul Mihai Chirica.Cei de la Directia Crese au in subordine 11 crese din care doar 9 functioneaza, doua dintre acestea fiind inchise din cauza efectuarii lucrarilor de reparare si reconsolidare.Potrivit reprezentantilor Directiei Crese, pentru perioada 2019-2020 au fost depuse 913 solicitari de inscriere, numarul de locuri disponibile fiind de 325.Pentru a rezolva aceasta problema, primarul Mihai Chirica a anuntat recent ca va transforma Hotelul Municipal in cresa."Acolo vom avea un surplus de aproximativ 40-50 de locuri. E un moment mai greu. Vom face o analiza a criteriilor care au fost folosite pentru repartizarea locurilor si cu proximitate si fara proximitate.Nu vreau sa iau problema de la unii si sa o transfer la altii. Ne-ar mai trebui 6 crese noi si vom incerca sa le facem anul viitor. Contestatiile se vor prelungi toata saptamana viitoare, intre timp noi refacem analiza", a spus primarul Chirica.Primarul a declarat ca, desi situatia din Iasi nu este singulara, ci si in alte mari orase din tara, va mari anual cu cate 200 numarul de locuri din crese. Potrivit primarului, o alta problema, pe langa cea a spatiului, este cea a deficitului de personal specializat in domeniu.