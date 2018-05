Pur si simplu nu le iese: Numele episcopului Iuliu Hossu a fost din nou scris gresit pe afisele Primariei

Ziare.

Asta dupa ce, saptamana trecuta, numele episcopului a fost confundat cu cel al actorului Emil Hossu pe un alt afis amplasat in Piata Universitatii de Primaria Bucuresti.Francisc Dobos, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice, a publicat pe pagina de Facebook imagini noi in care poate fi observat banner-ul Primariei Sectorului 2, in care episcopul Iuliu Hossu este numitBanner-ul este dedicat Centenarului Marii Unirii, fiind amplasat pe bulevardul Pache Protopopescu nr. 30."Ignoranta, indolenta sau rea vointa de Centenar.Saptamana trecuta semnalam bannerul de la Universitate unde Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu cel care a citit declaratia Marii Unirii din 1918 era numit EMIL Hossu. Acum ma aflu pe bulevardul Pache Protopopescu nr. 30.Aici este un alt banner al Primariei Sectorului 2 care celebreaza Centenarul si in care episcopul Iuliu Hossu este numit IULIAN.Normal ca ma intreb daca este vorba doar de ignoranta sau ...", a scris Francisc Dobos pe reteaua sociala.Iata si fotografiile:Amintim ca saptamana trecuta a intrat in centrul atentiei un afis imens dedicat Centenarului si amplasat in Piata Universitatii, afis pe care numele episcopului Iuliu Hossu era confundat cu cel al actorului Emil Hossu Dupa ce au aparut informatiile in spatiul public, Primaria Capitalei a transmis printr-un comunicat de presa ca intamplarea este o "regretabila greseala de tehnoredactare" si ca va fi remediata.A.D.