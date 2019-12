Reactia lui Chirica, dupa ce Primaria Iasi a pierdut CET-urile in instanta: Vedeti-va de viata si de sarbatori, noi ne facem treaba

Ziare.

Liderul filialei municipale Iasi a PNL, deputatul Marius Bodea, a precizat, intr-o conferinta de presa, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a emis o sentinta "naucitoare" pentru Iasi, joi seara, el afirmand ca"Administratia PSD a ultimilor 15 ani, ai carei lideri au fost domnii Nichita si Chirica,. Orasul a pierdut definitiv proprietatea centralelor electrice de termoficare, adica CET1 si CET2. Este finalul unui litigiu care a fost ascuns de ochii iesenilor.. Ele apartin lichidatorului judiciar care trebuie sa le valorifice pe piata pentru a plati creditorii", a declarat deputatul liberal Marius Bodea.El a amintit ca in anul 2012 CET Iasi a intrat in faliment, acumuland datorii de sute de milioane de lei, dar Primaria a continuat sa utilizeze activele centralei."Datoriile CET SA sunt de 600 milioane de lei, din care s-au evaluat bunuri ce pot fi valorificate de 200 milioane de lei. Aceste bunuri sunt instalatii si cladiri din interiorul CET 1 si CET 2. Primaria a pierdut patrimoniul CET prin decizia ICCJ in luna martie 2019. A incercat o procedura de revizuire a sentintei, dar aseara (joi seara - n.r.), aceasta a fost respinsa definitiv.", a spus deputatul PNL Marius Bodea.Liberalul a mai afirmat ca societatea Veolia, careia i s-a concesionat sistemul de termoficare din Iasi, poate cere de asemenea despagubiri de la Primaria Iasi, pentru ca in contractul de delegare, incheiat pe 20 de ani, i s-a garantat punerea la dispozitie a echipamentelor pentru producerea de servicii termice.Totodata, deputatul Marius Bodea a atras atentia ca 25.000 de apartamente, zeci de institutii publice, scoli si spitale nu mai au, din acest moment, furnizor de termoficare."Ma asteptam sincer ca domnul primar Chirica sa anunte la prima ora situatia critica in care ne aflam. Bine caAm informat inclusiv Guvernul si voi tine permanent legatura cu Executivul pentru a ma asigura ca niciun iesean nu se va spala la lighean, ca nicio scoala si niciun spital nu vor ramane fara apa calda si caldura in plina iarna", a spus deputatul liberal.De asemenea, Marius Bodea a criticat faptul ca primarul Mihai Chirica nu a gandit nicio masura alternativa pentru situatia in care s-a ajuns dupa decizia definitiva a instantei."Marele repros pe care il aduc administratiei actuale este ca nu a pregatit niciun plan B. A ascuns pericolul sub pres si nu i-a pasat, nu a pregatit un plan cu sumele necesare si cu termene clare", a spus deputatul PNL Marius Bodea.In replica, primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca nu este cazul "sa panicam lumea" si ca iesenii vor avea in continuare apa calda si caldura."Iasiul are si va avea in continuare sistem de termoficare.. Nu mor caii cand vor cainii si nu cedam presiunilor. CET a falimentat in 2012. S-au acumulat datorii prin greseli guvernamentale si locale, iar timp de un an agentul termic a fost furnizat prin Directia Tehnica a Primariei. Falimentul CET a fost cerut de ANAF si de alti creditori", a spus Mihai Chirica.Primarul Iasiului a precizat ca intre Primarie si CET sunt pe rol mai multe procese, edilul Chirica afirmand ca iesenii nu vor avea de suferit."Nu trebuie sa panicam pe nimeni. Daca e o problema, o spun eu, nu altii.. In loc sa avem o stare pozitiva de Mos Nicolae, trebuie sa dam explicatii", a afirmat edilul iesean.Mihai Chirica nu a precizat daca Primaria va incerca sa aiba o discutie cu lichidatorul CET Iasi pentru a ajunge la o solutie privind recuperarea bunurilor centralei care risca sa fie scoase la vanzare.