Reactia Primariei Timisoara, dupa ce mai multi tineri au acuzat ca au fost "gazati" in centrul orasului

"Firma (...) a primit numeroase sesizari ca nu se poate sta la terasele si in parcurile din zona centrala din cauza tantarilor si atunci au trecut, din propria initiativa, la o operatiune fulger de dezinsectie, dupa ora unu, fara sa mai anunte Primaria.In Piata Libertatii erau mai multe persoane care au fost rugate de lucratorii firmei de dezinsectie sa paraseasca zona, dar un grup de tineri au refuzat sa plece. Dupa mai multe insistente ramase fara rezultat, angajatii (...) au inceput dezinsectia, iar tinerii si-au facut fotografii in timp ce erau cuprinsi de norul de substante", a explicat viceprimarul.Acesta a precizat ca toate documentele pe care firma de dezinsectie le-a prezentat Primariei in caietul de sarcini de la licitatie sunt conforme cu cerintele legale, substantele folosite neavand efecte nocive asupra populatiei, ci doar asupra insectelor si rozatoarelor."In caietul de sarcini pe care ni l-a prezentat la licitatie firma respectiva este cuprinsa si intreaga documentatie care arata ca substantele folosite nu sunt nocive si autorizatiile sunt conforme cu cerintele OMS, ale Institutului Cantacuzino si ale DSP.Primaria anunta de fiecare data, anticipat, zonele in care firma actioneaza, tocmai pentru ca populatia sa evite respectivele arealuri.In seara respectiva, fiind un numar insemnat de reclamatii de la cetateni, firma a actionat de urgenta, din bugetul propriu, fara sa mai anunte Primaria", a detaliat viceprimarul.Intrucat la Primarie nu a fost depusa nicio sesizare despre intamplarea postata online, administratia locala considera ca nu are motive de a efectua cercetari suplimentare.Dr. Virgil Musta, medic la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, a declarat ca inhalarea de substante folosite impotriva insectelor sau a rozatoarelor poate provoca probleme medicale."Inhalarea unor substante (insecticide) poate declansa crize de astm sau decompensari pulmonare, iar in cazuri mai grave se poate ajunge la sectia de toxicologie. La spitalul nostru nu au ajuns astfel de cazuri", a afirmat dr. Virgil Musta.Potrivit specialistului, reactiile apar imediat, iar pentru astfel de operatiuni, fie ar trebui limitata zona de acces a populatiei in arealul de interventie, fie sunt avertizati cei prezenti sa se retraga din zona.