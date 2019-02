Reprezentantii primariilor de sector reactioneaza la scrisoarea lui Firea: Suntem multumiti de buget

Sectorul 4

Sectorul 6

Ziare.

com

"Sectorul 5 are cel mai mare buget din istoria sa, cu 53% superior celui din 2018. Anul trecut a continuat neplacuta traditie a anilor 2016 si 2017 in care niciun proiect al Sectorului 5 nu a avut sustinerea concreta nici a primarului general Gabriela Firea si nici a consiliului general- motivul real al excluderii celor 4 consilieri generali nu este nicidecum lupta politica, ci a faptului ca au propus si au votat ca banii cuveniti, conform legii, sectorului 5 (care facuse si solicitarea catre CGMB, avand in vedere ca unitatile de invatamant sunt in proces de reabilitare, valoarea reparatiilor fiind de 180 milioane lei), sa fie altfel repartizati; rezultatul: hotarare CGMB de alocare a 0 lei catre Sectorul 5- am atacat decizia in contencios administrativ", au transmis, intr-un comunicat de presa, reprezentantii Primariei Sectorului 5, condusa de Daniel Florea.De asemenea, primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a transmis ca este multumit de proiectul de buget pe 2019 si de banii care i-au fost alocati."Avand in vedere ultimele informatii vehiculate public cu privire la constructia bugetului de stat pentru anul 2019, primarul sectorului 4, Daniel Baluta, considera ca modul in care a fost gandit proiectul de buget aduce sperante locuitorilor sectorului 4, care asteapta de aproape 30 de ani sa poata reduce diferentele de dezvoltare a comunitatii, raportat la situatia economica a celorlalte sectoare ale Capitalei.Potrivit edilului, bugetul construit de Executivul condus de Viorica Dancila va combate polarizarea Municipiului Bucuresti si va oferi fiecarui sector oportunitati egale in privinta accesului la resurse financiare atat de necesare marilor proiecte de investitii", a transmis Daniel Baluta, printr-un comunicat de presa.Baluta sustine ca bugetul a fost proiectat pentru a aduce beneficii Capitalei."In calitate de primar al sectorului 4, consider ca formula in care a fost construit bugetul Municipiului Bucuresti pentru anul 2019 este una menita sa combata polarizarea acestui oras, intrucat, din nefericire, ultimii 30 de ani au produs un decalaj de dezvoltare extrem de mare intre sectoarele 1, 2, 3 pe deoparte, si 4, 5 si 6 pe de alta parte. Faptul ca, potrivit proiectului de buget, venitul pentru fiecare locuitor al sectorului 4 va fi mare decat anul trecut, va permite comunitatii noastre sa se dezvolte. Astfel, Primaria Sectorului 4 va fi capabila sa:- sa poata crea o retea de scoli-licee-gradinite cu cladiri sigure si bine dotate;- sa poata sprijini cetatenii in privinta reabilitarii termice a blocurilor (discutam despre un numar de peste 150.000 de apartamente, adica despre peste 150.000 de familii care au mare nevoie de ajutor in acest sens);- sa poata crea o infrastructura medicala moderna in sectorul 4;- sa poata asigura masuri suplimentare de mentinere a sigurantei cetatenilor;- sa poata crea posibilitatea dezvoltarii unor facilitati economice, sociale si culturale specifice unei capitale europene a anului 2019;- sa poata sprijini pe toti cei aflati in nevoie, prin asigurarea bunei functionari a unitatilor de asistenta sociala, respectiv prin plata adecvata a indemnizatiilor persoanelor cu handicap si a asistentilor maternali;- sa poata stimula aparitia unor investitii de anvergura si in aceasta parte a orasului, astfel incat standardul de viata al comunitatii noastre sa cunoasca o crestere accentuata, crestere pe care oamenii o asteapta de 30 de ani.Prin urmare, consider ca masurile promovate de guvernul Dancila nu fac altceva decat sa sprijine dezvoltarea rapida a sectorului 4, parte importanta a Municipiului Bucuresti", a explicat Baluta.Edilul Sectorului 4 a facut un apel la adresa colegilor sai primari din Bucuresti, pe care ii roaga sa sprijine activ Cabinetul Dancila si sa faca tot ce le sta in putere pentru ca, in Parlament, proiectul de buget sa fie votat in regim de urgenta."Am intrat deja in a doua luna acestui an, iar lipsa unui buget aprobat ne face pe toti cei alesi de oameni sa lucram in folosul lor, sa batem pasul pe loc. Consider ca este timpul sa realizam ca nimic altceva nu conteaza mai mult decat interesul celor care, in urma cu doi ani si jumate, ne-au acordat increderea lor, fiind convinsi sa le putem schimba viata in bine. Acum, avem datoria sa aratam ca am meritat votul lor si ca pentru binele bucurestenilor, vom reusi sa trecem peste orice fel de neintelegeri!", a conchis Baluta.La randul sau, Gabriel Mutu, presedinte PSD Bucuresti si primar al sectorului 6, o contrazice pe Gabriela Firea si spune ca alocarile de la buget catre autoritatile locale sunt corecte, fiind pentru prima data cand acesti bani nu se mai risipesc, prin bugetul Capitalei, pe concerte si targuri ale Gabrielei Firea."Este pentru prima oara cand sectoarele Municipiului Bucuresti sunt finantate corect si se vor dezvolta unitar! Impozitele pe venit, achitate de bucuresteni se intorc in investitiile pe care le desfasoara primariile de sector. Acum vin bani in plus pentru cetateni, repartizati direct bucurestenilor si nu exista taieri de fonduri pentru bugetele locale.Guvernul Romaniei aloca, incepand cu acest an, peste 1,1 miliarde de lei de la Bugetul de stat pentru fondurile necesare dezvoltarii investitiilor locale. Este pentru prima data cand acesti bani nu se mai risipesc prin bugetul Capitalei, pe concerte, targuri, spectacole si alte evenimente de acest tip, efectuate de Gabriela Firea", transmite Gabriel Mutu, presedinte PSD Bucuresti si primar al sectorului 6.Acesta mai precizeaza ca propunerea transferarii fondurile din impozitul pe venit inapoi catre cetateni, direct prin intermediul autoritatilor locale a fost asumata de toti primarii celor sase sectoare ale Capitalei si inaintata ministrului de finante."Primarul sectorului 1, a carui semnatura nu apare pe aceasta scrisoare a transmis ca sprijina aceasta decizie, pentru dezvoltarea unitara a sectoarelor. Cetatenii au nevoie de investitii locale, in reabilitarea termica a imobilelor de locuit, in modernizarea scolilor si a strazilor, in amenajarea parcurilor si a domeniului public, dar si pentru multe alte proiecte durabile. Toate acestea sunt cunoscute cel mai bine de primarii de sector, care sunt apropiati comunitatilor pe care le administreaza. Decizia Guvernului vine, astfel, in beneficiul celor care isi doresc transparenta totala in administrarea banului public si in investitiile de durata pentru Bucuresti", mai spune Gabriel Mutu.Gabriela Firea a transmis o scrisoare bucurestenilor in care anunta ca prin proiectul de buget pe 2019, Primariei i se taie 25% din buget, adica 180 de milioane euro, subliniind ca este dovada ca Liviu Dragnea ii uraste pe cetateni.Citeste aici detalii - Firea, scrisoare catre bucuresteni: Capitalei i se taie 25% din buget. Dragnea ii uraste pe cetateni