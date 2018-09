Ringier renunta la contractul de 2 milioane de euro cu Primaria Sectorului 1

Ziare.

Contractul valabil pentru 4 ani se ridica la o valoare de doua milioane de euro."Ringier Romania a discutat cu reprezentantii Primariei Sectorului 1 si i-am anuntat zilele trecute ca am decis sa nu semnam contractul si sa nu realizam revista.Nu vom realiza profitul estimat din proiect, vom pierde chiar si garantia in bani depusa la licitatie, dar e mai important sa pastram increderea publicului nostru.Decizia Ringier are la baza principiul fundamental de a nu pune sub niciun fel sub semnul intrebarii reputatia de nonpartizanat a cotidienelor Libertatea, Gazeta Sporturilor, a site-urilor si a revistelor noastre", a transmis Mihnea Vasiliu, director general Ringier Romania, arata Libertatea. Reprezentantul companiei sustine ca la licitatia inceputa pe 16 septembrie 2017 au participat mai multe trusturi si companii si ca, initial, a castigat o asociere cu doar patru angajati si care, in procedurile de contestare care au urmat, s-a dovedit ca nu indeplinea conditiile. Pe 26 iulie 2018, Primaria Sectorului 1 a informat Ringier ca a castigat licitatia."Cand am participat, acum un an, la licitatia pe SEAP care am adjudecat-o, nu am realizat toate dimensiunile posibilelor conflicte de interese ale semnarii unui contract cu o primarie, dar preferam sa recunoastem acest lucru, sa-l reparam inainte de inceperea proiectului si sa va prezentam dumneavoastra, publicul nostru, faptele si decizia", a adaugat Vasiliu.Acesta a precizat ca "Ringier Romania nu a luat niciun ban public de la Primaria Sectorului 1 pentru aceasta revista. Dimpotriva. Desi am castigat, ne retragem si contribuim la buget cu cei 31.000 de lei depusi drept garantie".Reactia a venit dupa ce consilierul local USR Clotilde Armand a transmis pe Facebook ca licitatia a fost incheiata si castigata de Ringier, ceea ce a atras un val de reactii.